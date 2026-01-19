El lujo circulará por Extremadura a bordo de este tren con 'todo incluido'

El lujo circulará por Extremadura en 2026 a bordo del tren ‘Al Ándalus’. Este palacio sobre raíles, gestionado por Renfe, regresa por su 40 aniversario con una ruta en la que tres municipios extremeños han logrado colarse en la lista de paradas. Así, durante siete días y seis noches, los viajeros podrán disfrutar de una velada ‘por todo lo alto’ con servicio 24 horas, gastronomía gourmet y excursiones con entradas incluidas.

Concebido en los años 80, ‘Al Ándalus’ fue el primer tren turístico de Renfe, que buscó inspiración en modelos consagrados como el Orient Express, pero también en otros más cercanos como el Transcantábrico.Tras una completa rehabilitación en 2012, el ‘Al Ándalus’ cumple 40 años con una propuesta que combinará patrimonio, gastronomía y paisajes del sur y del interior peninsular, respetando la esencia clásica de los coches ferroviarios con muchas décadas de historia en sus cajas, con un pasado especialmente glamuroso, pero con un nivel de confort de pleno siglo XXI.

Uno de los salones del tren Ál Andalus. / Renfe

La ruta permite dos itinerarios, uno que parte de Sevilla en dirección Madrid, y el otro en dirección contraria. En cuanto al primero, Extremadura hace su presencia estelar en el tercer día de trayecto, ya que los viajeros degustarán su cena rumbo a la ciudad de Zafra, donde harán noche. Durante el desayuno Cáceres se convierte en el siguiente destino. Allí pasearán por sus callejuelas empedradas, rodeados de torres, palacios y leyendas antes de dirigirse a Mérida.

Ya en la capital extremeña explorarán por la tarde su legado romano, como el teatro, el templo de Diana o sus acueductos, con cena y noche incluida. Al día siguiente, durante el desayuno, continuarán su recorrido por la ciudad antes de, finalmente, abandonar Extremadura siguiendo el itinerario previsto. En cambio, si el viaje comienza en Madrid con destino Sevilla, las paradas en la región se reducen significativamente, solo incluyendo a Cáceres y Mérida, y además con menor duración. La visita en ambos municipios únicamente tendrá lugar durante el cuarto día antes de que este lujoso tren ponga rumbo hacia Andalucía.

Los servicios

A bordo, los viajeros podrán viajar al período de la ‘Belle Époque’ sin perder ninguna de las comodidades de un hotel de cinco estrellas actual. El tren ofrece dos tipos de cabinas con baño privado: la Habitación Gran Clase, que cuenta con dos camas, una fija y otra convertible, caja fuerte, minibar y climatización regulable; y por otra parte la Habitación Suite Deluxe, que dispone de una cama de matrimonio que se puede convertir en sofá y los mismos niveles de confort. En este caso, además, el personal se encarga de preparar la cama o acomodar el equipaje a petición del pasajero.

El vagón bar del tren Ál Andalus. / Renfe

Aparte del alojamiento, el ‘Al Ándalus’ ofrece desayuno, comidas y cenas a bordo del tren o en restaurantes de primera categoría, así como diversas actividades —música y actuaciones en directo, fiestas en el coche pub, baile— y una fiesta de gala de fin de viaje. La reserva también incluye excursiones y visitas programadas, entradas a museos, monumentos y espectáculos, un autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido, así como un guía acompañante multilingüe.

Y si los itinerarios o los servicios no eran lo suficientemente llamativos, los precios tampoco pasan desapercibidos. Para esta temporada de 2026 Renfe ha fijado un precio que oscila desde los 6.600 euros por persona para la Habitación Gran Clase (ocupación doble) y 7.900 euros en la Suite Deluxe. Ambas cabinas también se pueden disfrutar si se viaja solo, cuyo suplemento eleva el presupuesto hasta los 11.200 euros en Gran Clase o 13.800 euros en Suite. Así, según la cabina y el servicio contratado, el viaje puede alcanzar los 12.000 euros por persona. El tren tiene una capacidad de 64 pasajeros. Un 70% suele corresponder a clientela internacional (europeos y americanos).