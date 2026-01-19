Nieblas densas, obras y restricciones condicionan la circulación en las carreteras de Extremadura

Este lunes 19 de enero de 2026, las carreteras de Extremadura presentan diversas incidencias que están afectando la circulación en distintos puntos de la región, según la información actualizada de la Dirección General de Tráfico (DGT). Los principales motivos de atención son la visibilidad reducida por niebla matinal, presencia de obras en varios tramos y restricciones en determinados accesos, por lo que se recomienda máxima precaución al volante y consultar el estado del tráfico antes de iniciar desplazamientos largos.

A continuación, el listado de carreteras con incidencias y sus causas:

Carreteras afectadas y motivos

Ex-108 – Visibilidad reducida

• Tramo entre Malpartida de Plasencia y la N-630: la circulación está condicionada por visibilidad reducida en ambos sentidos, atribuida en parte a nieblas o brumas matinales que dificultan la conducción.

N-432 – Obras y trabajos de trazado

• Presencia de trabajos de nuevo trazado por obras en ambos sentidos en varios tramos, como entre N-630 y Zafra/Ex-101, y entre Zafra/Ex-101 y la carretera a Fuente del Maestre. Estas obras pueden acarrear reducción de carriles, desvíos y limitaciones de velocidad.

A-5 (Autovía del Suroeste) – Trabajos en la vía

• Obstáculos por obras de construcción en dirección Badajoz/Portugal, especialmente entre la carretera a Talavera la Real y la N-VA A Badajoz/BA-20, con impacto en la fluidez de la circulación.

N-521 – Restricciones y obras

• Restricciones en la circulación en zonas cercanas a Malpartida de Cáceres tanto en dirección a Trujillo/N-V/Ex-208 como hacia Cáceres/Portugal, junto con trabajos de construcción que afectan al tráfico normal.

Ex-100 – Nuevos trazados de carretera

• Trabajos de nuevo trazado por obras en ambos sentidos entre la N-630 y la carretera a Aliseda, generando posibles desvíos y condicionando la velocidad.

Ex-102 – Obras de mejora

• Intervenciones en ambos sentidos entre Carretera a Abertura y Zorita, con señalización de obras y posibles afectaciones a la circulación.

Ex-206 – Trabajos en la vía

• Obras en la vía entre Don Benito/Ex-106 y Villanueva de la Serena/Ex-104, con posibles limitaciones de carril o desvíos.

Ex-119 – Construcción y trabajos

• Trabajos en las inmediaciones de Jarandilla de la Vera/Ex-203 y en dirección a Navalmoral de la Mata/A-5, que pueden implicar cambios de señalización y afectaciones puntuales.