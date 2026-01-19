Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaImpuesto de sucesionesAlquiler de habitacionesCefot de CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Este lunes

Nieblas densas, obras y restricciones condicionan la circulación en las carreteras de Extremadura

La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de visibilidad reducida en varias vías, trabajos en tramos clave y condiciones que pueden afectar la conducción

Obras en una carretera de Cáceres.

Obras en una carretera de Cáceres. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Este lunes 19 de enero de 2026, las carreteras de Extremadura presentan diversas incidencias que están afectando la circulación en distintos puntos de la región, según la información actualizada de la Dirección General de Tráfico (DGT). Los principales motivos de atención son la visibilidad reducida por niebla matinal, presencia de obras en varios tramos y restricciones en determinados accesos, por lo que se recomienda máxima precaución al volante y consultar el estado del tráfico antes de iniciar desplazamientos largos.

A continuación, el listado de carreteras con incidencias y sus causas:

Carreteras afectadas y motivos

Ex-108 – Visibilidad reducida

• Tramo entre Malpartida de Plasencia y la N-630: la circulación está condicionada por visibilidad reducida en ambos sentidos, atribuida en parte a nieblas o brumas matinales que dificultan la conducción.

N-432 – Obras y trabajos de trazado

• Presencia de trabajos de nuevo trazado por obras en ambos sentidos en varios tramos, como entre N-630 y Zafra/Ex-101, y entre Zafra/Ex-101 y la carretera a Fuente del Maestre. Estas obras pueden acarrear reducción de carriles, desvíos y limitaciones de velocidad.

A-5 (Autovía del Suroeste) – Trabajos en la vía

• Obstáculos por obras de construcción en dirección Badajoz/Portugal, especialmente entre la carretera a Talavera la Real y la N-VA A Badajoz/BA-20, con impacto en la fluidez de la circulación.

N-521 – Restricciones y obras

Restricciones en la circulación en zonas cercanas a Malpartida de Cáceres tanto en dirección a Trujillo/N-V/Ex-208 como hacia Cáceres/Portugal, junto con trabajos de construcción que afectan al tráfico normal.

Ex-100 – Nuevos trazados de carretera

• Trabajos de nuevo trazado por obras en ambos sentidos entre la N-630 y la carretera a Aliseda, generando posibles desvíos y condicionando la velocidad.

Ex-102 – Obras de mejora

• Intervenciones en ambos sentidos entre Carretera a Abertura y Zorita, con señalización de obras y posibles afectaciones a la circulación.

Ex-206 – Trabajos en la vía

• Obras en la vía entre Don Benito/Ex-106 y Villanueva de la Serena/Ex-104, con posibles limitaciones de carril o desvíos.

Ex-119 – Construcción y trabajos

• Trabajos en las inmediaciones de Jarandilla de la Vera/Ex-203 y en dirección a Navalmoral de la Mata/A-5, que pueden implicar cambios de señalización y afectaciones puntuales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
  2. Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
  3. Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
  4. Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
  5. En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
  6. Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
  7. Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien
  8. Fallece una mujer de 36 años en un accidente laboral en Torremayor

El PSOE optará a la presidencia y vicepresidencia de la Mesa de la Asamblea sin desvelar aún los candidatos

El PSOE optará a la presidencia y vicepresidencia de la Mesa de la Asamblea sin desvelar aún los candidatos

Horas decisivas para el pacto PP-Vox en Extremadura: el acuerdo no sería de momento posible

Horas decisivas para el pacto PP-Vox en Extremadura: el acuerdo no sería de momento posible

Extremadura registra temperaturas bajo cero con mínimas de hasta -3,5 grados en Herrera del Duque

Extremadura registra temperaturas bajo cero con mínimas de hasta -3,5 grados en Herrera del Duque

Nieblas densas, obras y restricciones condicionan la circulación en las carreteras de Extremadura

Nieblas densas, obras y restricciones condicionan la circulación en las carreteras de Extremadura

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de enero

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de enero

Más de 200 herencias se benefician de la última bonificación del Impuesto de Sucesiones en Extremadura

Más de 200 herencias se benefician de la última bonificación del Impuesto de Sucesiones en Extremadura

Jarramplas, seña de identidad piornalega

Jarramplas, seña de identidad piornalega

Jarramplas, la pasión por san Sebastián que desborda Piornal

Jarramplas, la pasión por san Sebastián que desborda Piornal
Tracking Pixel Contents