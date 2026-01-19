Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de enero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | 73 personas permanecen ingresadas en los hospitales, 24 de ellas graves
Al menos 73 personas han muerto tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha
Más de 200 herencias se benefician de la última bonificación del Impuesto de Sucesiones en Extremadura
Hacienda estima un ahorro de hasta 5.000 euros por contribuyente con la exención del 99% que se aprobó en febrero para familiares no directos y allegados sin parentesco
Del ocio nocturno al metro cuadrado rentable: Cáceres ha convertido antiguas discotecas y comercios históricos en una nueva fiebre de trasteros
La reconversión de locales emblemáticos en espacios de almacenamiento ha reflejado un cambio profundo en los hábitos urbanos, la inversión inmobiliaria y la economía de proximidad en la ciudad
De Almoharín al espacio: Pedro Duque relata los cambios en la actividad espacial
El astronauta Pedro Duque, quien viajó al espacio en 1998, participó en una entrevista en ‘El Intermedio’ junto a Sara García Alonso, donde comparó las condiciones de los astronautas de su época con las actuales, destacando los avances tecnológicos y el cuidado de la salud mental
De la mili a la tropa profesional: el Cefot de Cáceres, 60 años formando soldados
La visita del Rey Felipe VI pone el foco en la evolución del campamento de Santa Ana, que ha mantenido un vínculo constante con la ciudad a través de generaciones y reconocimientos institucionales
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
- Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
- Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
- En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
- Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
- Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien
- Fallece una mujer de 36 años en un accidente laboral en Torremayor