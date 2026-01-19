Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Estado del Alvia implicado en el accidente ferroviario de Córdoba.

Estado del Alvia implicado en el accidente ferroviario de Córdoba. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | 73 personas permanecen ingresadas en los hospitales, 24 de ellas graves

Al menos 73 personas han muerto tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha

Más de 200 herencias se benefician de la última bonificación del Impuesto de Sucesiones en Extremadura

Hacienda estima un ahorro de hasta 5.000 euros por contribuyente con la exención del 99% que se aprobó en febrero para familiares no directos y allegados sin parentesco

Del ocio nocturno al metro cuadrado rentable: Cáceres ha convertido antiguas discotecas y comercios históricos en una nueva fiebre de trasteros

La reconversión de locales emblemáticos en espacios de almacenamiento ha reflejado un cambio profundo en los hábitos urbanos, la inversión inmobiliaria y la economía de proximidad en la ciudad

De Almoharín al espacio: Pedro Duque relata los cambios en la actividad espacial

El astronauta Pedro Duque, quien viajó al espacio en 1998, participó en una entrevista en ‘El Intermedio’ junto a Sara García Alonso, donde comparó las condiciones de los astronautas de su época con las actuales, destacando los avances tecnológicos y el cuidado de la salud mental

De la mili a la tropa profesional: el Cefot de Cáceres, 60 años formando soldados

La visita del Rey Felipe VI pone el foco en la evolución del campamento de Santa Ana, que ha mantenido un vínculo constante con la ciudad a través de generaciones y reconocimientos institucionales

