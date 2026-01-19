El 'Plan franquicias' de Extremadura ya tiene ayudas

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha publicado, a través del Diario Oficial de Extremadura (DOE), la convocatoria de ayudas destinadas a financiar la creación, desarrollo y promoción comercial de las franquicias extremeñas, dotada con 100.000 euros en la anualidad de 2026. Estas ayudas tienen como finalidad apoyar a las empresas extremeñas que desean expandirse a través del modelo de franquicia, y ayudar a las que ya existen para su desarrollo y expansión.

Posibles beneficiarias

Podrán ser beneficiarias las franquicias que tengan domicilio fiscal en Extremadura, tengan registrada la marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y cuenten con al menos tres establecimientos en funcionamiento, ya sean propios o franquiciados, según se haga constar en la solicitud de ayuda.

En cuanto a los gastos elegibles se establecen cuatro categorías, relacionadas con la creación de la franquicia, actualización de documentación, formación y promoción y publicidad.

Cuantías

La ayuda para la creación de franquicias será del 40% de los gastos elegibles para la elaboración de manuales de franquicia, confección del contrato, diseño de la imagen y programas informáticos a medida para la gestión integrada de la franquicia, pudiendo alcanzar un límite máximo de hasta 2.000 euros según el gasto.

Respecto a la actualización de la documentación, si la franquicia tiene al menos cinco franquiciados y el primer contrato de franquicia se firmó hace más de cinco años, podrá optar a la ayuda del 40% de los gastos elegibles, para actualizar documentación como manuales y contratos de franquicia, así como la actualización de la imagen corporativa, pudiendo alcanzar un límite máximo de hasta 1.000 euros.

También se establece una ayuda para la formación inicial de los franquiciados del 40 % de los gastos elegibles con un límite máximo de ayuda de 1.500 euros. Serán elegibles los gastos de viaje, alojamiento y manutención de las personas que reciben e imparten la formación, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la convocatoria.

Por último, se establece una ayuda del 70% de los gastos elegibles, con un límite máximo de ayuda conjunto de 10.000 euros para actuaciones de promoción y publicidad, como asistencia a ferias, eventos o encuentros empresariales del sector franquicia, y gastos de publicidad que tengan como finalidad la búsqueda de franquiciados.

El procedimiento de concesión de las ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, y el plazo para presentar las solicitudes será de un mes a partir de este martes, 20 de enero.