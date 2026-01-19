Siniestro ferroviario
Renfe refuerza las plazas en media distancia entre Madrid y Sevilla por Extremadura tras el accidente de Adamuz
La operadora incrementa los billetes con más coches en los servicios habituales y programa circulaciones extra entre el 20 y el 23 de enero para facilitar la movilidad
La suspensión de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el accidente de Adamuz (Córdoba) ha obligado a activar alternativas de transporte. En ese contexto, Renfe ha reforzado desde este lunes y hasta el viernes el servicio de media distancia de la línea Madrid (Extremadura) Sevilla, con el objetivo de facilitar las conexiones entre el centro y el sur de la Península.
La compañía ha señalado que los servicios habituales circularán con un mayor número de coches, para poder ofrecer más asientos en un mismo viaje. Además, ha programado nuevas frecuencias en días concretos, que operarán por el corredor que atraviesa Extremadura.
Trenes extra programados (20 a 23 de enero)
Según la información facilitada por Renfe, se han previsto las siguientes circulaciones adicionales en la relación Madrid–Extremadura–Sevilla:
- Martes 20 y jueves 22 de enero: Madrid Atocha Cercanías (10:55) → Sevilla Santa Justa (18:58)
- Miércoles 21 y viernes 23 de enero: Sevilla Santa Justa (11:50) → Madrid Atocha Cercanías (19:57)
La alta velocidad seguirá cortada “durante días”
El refuerzo por Extremadura se enmarca en un escenario de interrupción prolongada del tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha avanzado que la reanudación del servicio en ese corredor “llevará días”.
Plan alternativo para viajeros afectados
Renfe ya había comunicado que trabajaba en un plan alternativo de transporte extraordinario para los viajeros afectados por la suspensión de la circulación tras el accidente, mientras se mantiene el impacto sobre las conexiones entre Madrid y destinos andaluces.
En este mismo sentido, Iberia y Air Europa han anunciado refuerzos en sus servicios para garantizar la movilidad entre el sur y el centro de la Península. Iberia ha incrementado su operativa con ocho nuevas frecuencias (ida y vuelta) que conectan Madrid con Sevilla y Málaga, con un aumento de 1.526 plazas.
Por su parte, Air Europa ofrecerá desde este martes y, en principio, hasta el viernes, 360 asientos más al día entre Madrid y Málaga. Además, Alsa ha indicado que tiene intención de incrementar su oferta entre Granada y Madrid si detecta un aumento de la demanda.
