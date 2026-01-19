Tráfico intensifica durante los próximos días su vigilancia sobre el transporte escolar

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado este lunes una nueva campaña especial de vigilancia y control del transporte escolar, en la que, hasta el viernes 23 de enero, se realizarán inspecciones tanto a los vehículos como a los conductores, especialmente en carreteras convencionales y vías urbanas extremeñas.

Los vehículos

En el caso de los vehículos, los agentes comprobarán las autorizaciones y documentación necesarias para la prestación del servicio, las condiciones técnicas y los elementos de seguridad, así como el correcto funcionamiento de los cinturones de seguridad y de los sistemas de retención infantil, ha informado la Delegación del Gobierno en Extremadura en nota de prensa.

Los conductores

En cuanto a los conductores, se revisará el permiso de conducción, el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso y la posible presencia de alcohol u otras drogas. Desde el año 2007, todos los autobuses deben llevar instalados sistemas de retención desde el momento de su matriculación.

La DGT ha recordado que un menor sin ningún tipo de sistema de retención multiplica por cinco las posibilidades de sufrir lesiones mortales en caso de accidente y que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales podrían haberse evitado con el uso adecuado de estos dispositivos.

Con el fin de intensificar los resultados de la campaña y extender los controles al ámbito urbano, Tráfico invitará a los ayuntamientos a sumarse a esta iniciativa, estableciendo medidas de control y vigilancia sobre el transporte escolar durante las fechas de la campaña.

Así, ha insistido en la importancia de que los menores viajen siempre correctamente sentados y abrochados con el cinturón de seguridad o con el sistema de retención infantil adecuado a su peso, talla y edad.

El objetivo final es que no se produzca ningún fallecimiento de menores por no utilizar un sistema de retención.

Datos de la última campaña en Extremadura

La última campaña de control del transporte escolar se desarrolló entre los días 10 y 14 de noviembre de 2025. Durante esos días se controlaron un total de 81 vehículos en Extremadura, 54 en la provincia de Badajoz y 27 en la de Cáceres. Del total de vehículos inspeccionados, 63 resultaron denunciados, 41 en Badajoz y 22 en Cáceres.

La infracción más frecuente fue la relacionada con la autorización especial de transporte escolar, seguida de otras irregularidades vinculadas a la normativa específica de este tipo de transporte.

Entre otras infracciones detectadas se encuentran excesos de velocidad, positivos en drogas, incumplimientos del seguro de responsabilidad, ausencia o uso incorrecto del cinturón de seguridad o sistemas de retención infantil, así como deficiencias en los tiempos de conducción y descanso.