Hasta 3.000 euros para autónomos en Extremadura: las nuevas ayudas, ya en vigor

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes el decreto que regula una nueva convocatoria de ayudas destinadas a impulsar el empleo autónomo en la región, con incentivos económicos que alcanzan los 3.000 euros en función de la duración de la actividad y del municipio en el que se desarrolle.

La convocatoria articula cuatro líneas de ayudas dirigidas a distintas situaciones dentro del trabajo por cuenta propia, con el objetivo de favorecer la continuidad de los negocios, apoyar a los autónomos con menores ingresos y respaldar a quienes prolongan su vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación.

Las ayudas

La Línea I, denominada 'Impulso del empleo autónomo (3+1)', incluye ayudas para trabajadores autónomos que mantengan su alta ininterrumpida durante tres años en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en una mutualidad alternativa. La ayuda asciende a 2.500 euros y se incrementa hasta los 3.000 euros cuando la actividad se desarrolla en municipios de menos de 300 habitantes.

La Línea II, 'Impulso del empleo autónomo (4+1)', se dirige a quienes mantienen su alta durante cuatro años en el RETA o en una mutualidad alternativa. En este caso, la subvención es de 2.500 euros, ampliable igualmente a 3.000 euros si el negocio se ubica en localidades de menos de 300 habitantes.

La Línea III, 'Impulso. Tarifa Cero SMI', incluye ayudas para personas autónomas con rendimientos netos inferiores al salario mínimo interprofesional anual que se benefician de la cuota reducida de la Seguridad Social. La subvención prevista en esta modalidad es de 960 euros.

Por último, la Línea IV, 'Impulso. Tarifa Quédate', contempla ayudas para personas autónomas mayores de 65 años acogidas a la jubilación activa, con una subvención fijada en 2.000 euros.

Con el conjunto de estas ayudas, la Junta de Extremadura prevé llegar a más de 3.000 beneficiarios repartidos entre las distintas líneas.

Solicitudes y plazos

Las solicitudes deben presentarse de forma electrónica a través de la Sede Electrónica de la Junta de Extremadura. El plazo de presentación es de cinco meses, desde el 21 de enero hasta el 20 de junio de 2026, siempre que la persona interesada cumpla los requisitos exigidos en cada línea.

En caso contrario, el plazo comienza a computarse desde el día siguiente a aquel en que se acrediten dichos requisitos. El procedimiento de concesión es el de concesión directa mediante convocatoria abierta.