Acceso a FP en Extremadura sin requisitos académicos: fechas y condiciones de las pruebas

La Formación Profesional en Extremadura suma una nueva oportunidad para quienes quieren dar el salto a un ciclo y no cuentan con los requisitos de acceso directo. La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha publicado este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la resolución por la que se convocan las pruebas específicas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior para 2026.

La convocatoria está dirigida a personas que no reúnen los requisitos académicos de acceso directo a estas enseñanzas y establece tanto el procedimiento de inscripción como los requisitos de participación y la estructura de los exámenes.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el 25 de febrero y permanecerá activo hasta el 18 de marzo. Cada aspirante podrá presentar una única solicitud, bien para Grado Medio o bien para Grado Superior, y deberá realizar toda la tramitación de forma exclusivamente electrónica a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa Rayuela.

Para acceder al proceso será necesario identificarse mediante certificado digital reconocido, DNI electrónico o las claves de acceso de la propia plataforma. Dado que las solicitudes deben cumplimentarse por medios electrónicos, los Institutos de Educación Secundaria (IES) e Institutos de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) dependientes de la Consejería pondrán a disposición de las personas interesadas equipos informáticos y personal de apoyo en horario de atención al público.

Precio, requisitos y estructura de las pruebas

La participación en las pruebas exige el abono del precio público correspondiente a los derechos de examen, fijado en 13,74 euros, si bien la resolución recoge distintos supuestos de exención.

Para presentarse a las pruebas de acceso a Grado Medio será necesario tener, como mínimo, diecisiete años cumplidos en 2026 y no reunir los requisitos académicos de acceso directo. El examen constará de tres ejercicios orientados a evaluar las competencias básicas en Lengua Castellana, Matemáticas y Competencia Digital.

En el caso del Grado Superior, podrán concurrir quienes tengan al menos diecinueve años cumplidos en 2026 y no cumplan los requisitos de acceso directo. La prueba se organizará en dos partes: una obligatoria, centrada en las competencias básicas (Lengua Castellana, Matemáticas y Competencia Digital), y otra de carácter voluntario, dedicada a competencias clave.

Adaptaciones y fecha de la prueba

Las personas que requieran adaptaciones para la realización de las pruebas deberán indicarlo en la solicitud y aportar la documentación acreditativa correspondiente.

Las pruebas se celebrarán el 19 de mayo de 2026 en el centro de examen asignado a cada participante, que se comunicará a través de la secretaría virtual de Rayuela. La publicación de los centros asignados está prevista para el 6 de mayo, conforme al calendario establecido en la convocatoria.