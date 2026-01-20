Contratar personal y profesionalizar la gestión: el objetivo de las nuevas ayudas al asociacionismo comercial en Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución por la que se convoca la línea de ayudas para el fomento del asociacionismo comercial correspondiente al ejercicio 2026. La iniciativa tiene como objetivo optimizar los recursos propios de las asociaciones de comerciantes y promover una gestión más directa y profesional, incluida la contratación de personal.

Las subvenciones cubrirán el 100% de los gastos elegibles, con distintos límites en función del número de socios del sector comercio. El importe máximo será de 3.000 euros para asociaciones con hasta 50 socios; de 4.500 euros si cuentan entre 51 y 75 socios; y de 6.000 euros en el caso de entidades con más de 75 socios.

Estos límites podrán incrementarse en 10.000 euros adicionales para gastos de personal, siempre que la contratación sea a jornada completa. El importe alcanzará los 13.000 euros cuando la persona contratada sea una mujer, según recoge la resolución.

La convocatoria está dotada con un presupuesto total de 200.000 euros, financiados por la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.

Requisitos para ser beneficiario

Podrán ser beneficiarias las asociaciones del sector comercio que cuenten con al menos 40 socios, estén constituidas como entidades sin ánimo de lucro con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud y desarrollen su actividad dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Además, al menos el 50% de los socios deberán ser empresarios cuya actividad se encuadre dentro de las agrupaciones 64 y 65 del Impuesto de Actividades Económicas, correspondientes al comercio minorista alimentario y no alimentario. Este porcentaje mínimo se reducirá al 40% en el caso de asociaciones con 100 socios o más.

La resolución también establece que más del 80% de los socios tengan la condición de pequeña y mediana empresa y que las asociaciones estén inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura antes de la presentación de la solicitud.

Plazo y procedimiento de solicitud

El plazo para presentar las solicitudes será de un mes, desde este 20 de enero hasta el 19 de febrero de 2026.

El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria periódica, conforme a los criterios fijados en la resolución publicada en el DOE.