El Defensor del Paciente registra 271 denuncias en Extremadura por negligencias médicas, 18 de ellas mortales

El Defensor del Paciente ha registrado 271 denuncias por presuntas negligencias médico-sanitarias en Extremadura a lo largo de 2025, 18 de ellas con desenlace mortal. Según la memoria anual de la asociación, la cifra sitúa a la comunidad en la zona media baja del ranking estatal, en un año marcado por un máximo histórico de reclamaciones en toda España, con cerca de 15.000 casos.

Por provincias, Badajoz ha concentrado 166 reclamaciones, mientras que en Cáceres se han registrado 105. En cuanto a los centros con mayor número de denuncias, el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz ha encabezado la lista, seguido del Complejo Hospitalario del Área de Salud de Mérida, el Complejo Hospitalario de Cáceres, el Hospital Virgen del Puerto y el Complejo Hospitalario Don Benito–Villanueva de la Serena.

Las reclamaciones se han centrado principalmente en las listas de espera, la cirugía general, los servicios de urgencias, traumatología y ginecología y obstetricia. Desde la asociación se ha indicado que, pese a que Extremadura se mantiene en un "entorno apacible" en términos comparativos, la percepción social es negativa.

Listas de espera

En comparación con 2024, los casos han descendido en 19, lo que ha supuesto una reducción del 7%. La organización ha señalado que la cifra actual se ha situado por debajo de la media de los últimos diez años, que ronda los 299 casos anuales en la comunidad. No obstante, ha atribuido la inestabilidad del sistema sanitario extremeño a la situación de las listas de espera quirúrgicas, que han sido calificadas como las terceras peores de España, solo por detrás de Andalucía y Cataluña.

Días de demora para intervenciones quirúrgicas por CCAA en 2025 / Defensor del Paciente

Durante 2025, el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica en Extremadura ha sido de 134 días, lo que ha supuesto una mejora de 30 días respecto al año anterior. Aun así, un total de 21.208 pacientes han permanecido pendientes de intervención, aunque esta cifra ha descendido en unas 3.000 personas. Las especialidades con mayores esperas han sido cirugía maxilofacial, que atesora según la organización la mayor demora del territorio nacional con 308 días; mientras que en traumatología las operaciones se alargan 199 días.

El informe también ha puesto el foco en la situación de la Atención Primaria, especialmente en las zonas rurales, donde la falta de especialistas en medicina familiar y comunitaria ha seguido siendo uno de los principales problemas. A ello se ha sumado la existencia de más de un centenar de plazas sin cubrir en especialidades como medicina interna, cirugía general, anestesiología y reanimación, traumatología y radiodiagnóstico.

Descontento generalizado

La asociación ha advertido de la existencia de un descontento generalizado tanto entre la población como entre los profesionales por la situación de la sanidad en la región. En este sentido, El Defensor del Paciente ha señalado que esta percepción negativa encuentra respaldo en datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que la sitúan como el tercer problema principal para los extremeños, por detrás del paro y las infraestructuras.

A nivel nacional, la memoria anual ha reflejado un total de 14.986 casos de presunta mala praxis médica en 2025, lo que ha supuesto una media de 41 reclamaciones diarias y un incremento de 898 casos respecto al año anterior. De ese total, 951 han tenido un desenlace mortal. El Defensor del Paciente ha señalado que se trata de las cifras más elevadas desde que se elaboran estas estadísticas.

Pacientes en lista de espera quirúrgica por comunidades. / Defensor del Paciente

Según la asociación, los casos más habituales en el conjunto del país han estado relacionados con errores de diagnóstico, pérdida de oportunidad terapéutica, intervenciones mal realizadas, altas médicas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias y retrasos en la atención de emergencias. En este último ámbito, el informe ha contabilizado 31 fallecimientos en situaciones en las que, tras avisar al 112, no se envió una ambulancia o la respuesta se demoró más de una hora.

Fallecimientos por infecciones

El documento también ha recogido 30 fallecimientos por infecciones hospitalarias, una cifra que la organización ha considerado inferior a la real, al estimar que este tipo de infecciones provoca en España más muertes anuales que los accidentes de tráfico. Además, se han registrado 115 bebés nacidos con algún tipo de discapacidad relacionada con hipoxias durante el parto, así como 155 casos de pacientes que han quedado en situación de discapacidad grave tras una intervención quirúrgica.

Desde El Defensor del Paciente se ha defendido que el sistema sanitario español es "universal y excelente", aunque se ha advertido de que "no funciona como debería" por la falta de cuidados por parte de los responsables políticos. En este contexto, la asociación ha denunciado un incremento histórico de las derivaciones a grupos hospitalarios privados y ha considerado que existe una relación directa entre estas derivaciones y el elevado número de personas en lista de espera quirúrgica.

La organización ha concluido que los problemas estructurales de la sanidad, tanto en Extremadura como en el conjunto del país, solo podrán afrontarse mediante un refuerzo sostenido del sistema público y una planificación a largo plazo que evite la cronificación de las carencias actuales.