En Directo
En directo | Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura
Comienza la XII legislatura en Extremadura con la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura después de las elecciones celebradas el 21 de diciembre de 2025.
Lola Luceño Barrantes
La presidencia de la Mesa, en juego
Las negociaciones entre el Partido Popular y Vox no están exentas de tensiones. Este lunes, cuando todo parecía casi atado, el diálogo dio un requiebro y casi se fracturo. Sin embargo, por la tarde, se retomaron las conversaciones.
En el centro de esa disensión, en las negociaciones sobre las que ambas partes se habían comprometido a mantener discreción, no solo está la posible presidencia de la Asamblea. A primera hora de la mañana, Vox señalaba al PP por no otorgarle en el futuro gobierno el peso que, considera, le otorgan sus resultados electorales. En otras palabras, Vox insiste en tener peso específico en el futuro Ejecutivo en áreas de trascendencia que desplazarían a «fieles» de Guardiola. Es el caso de Agricultura, pero también de Industria.
Comienza la XII legislatura en Extremadura
Día grande para la democración en Extremadura. Este martes, a apartir de las 10.00 de la mañana, arranca la XII legislatura con la constitución de la Asamblea de Extremadura. 65 diputados salidos de las urnas celebradas el 21 de diciembre de 2025 ocuparán sus escaños y elegirán a los miembros de la Mesa.
El PP cuenta con 29 escaños, PSOE 18, Vox 11 y Unidas por Extremadura 7.
