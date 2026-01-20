Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura

En directo | Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura XII Legislatura / Asamblea de Extremadura

Carmen Hidalgo Sancho

Comienza la XII legislatura en Extremadura con la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura después de las elecciones celebradas el 21 de diciembre de 2025.

Martes complicado en las carreteras de Extremadura: niebla, obras y percances obligan a extremar la precaución

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de enero

El acuerdo PP-Vox sigue vivo tras el amago de ruptura a horas de formar la Asamblea de Extremadura

El Defensor del Paciente registra 271 denuncias en Extremadura por negligencias médicas, 18 de ellas mortales

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 20 de enero de 2026

Renfe refuerza las plazas en media distancia entre Madrid y Sevilla por Extremadura tras el accidente de Adamuz

Extremadura decreta tres días de luto oficial por el accidente ferroviario de Adamuz

