Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 20 de enero de 2026
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
Presentamos los datos actualizados a día 20 de enero de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Lonja de Extremadura, martes 20 de eneroLonja de Extremadura, martes 20 de enero
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
- Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
- Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
- En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
- Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
- Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien
- Fallece una mujer de 36 años en un accidente laboral en Torremayor