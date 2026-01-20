Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de enero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El acuerdo PP-Vox sigue vivo tras el amago de ruptura a horas de formar la Asamblea de Extremadura
El reparto de consejerías, en especial la de Agricultura, provoca roces, apagados a última hora del lunes, lo que podría desembocar en una entente para constituir la Mesa del parlamento extremeño
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Baja el número de hospitalizados a 39 y suben a 13 los ingresados en la UCI
Al menos 40 personas han muerto y 39 están hospitalizadas, 13 de ellas en la UCI, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha
El Defensor del Paciente registra 271 denuncias en Extremadura por negligencias médicas, 18 de ellas mortales
Aunque el número de reclamaciones es sensiblemente inferior al de los últimos años, el informe alerta de un descontento generalizado por las listas de espera y la falta de profesionales
Daniel Rubio: más de 30 años restaurando y vendiendo máquinas de coser en Cáceres
Desde los inicios en el edificio El Descubrimiento hasta la modernización de su tienda en la Avenida de Portugal, Rubio combina tradición, restauración de máquinas clásicas y atención cercana en un mercado cada vez más digital
La Comisaría de Mérida recibe a su nuevo jefe: Jesús Corrales toma posesión este martes
El nuevo comisario llega tras su etapa en Sevilla
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
- Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
- Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
- En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
- Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
- Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien
- Fallece una mujer de 36 años en un accidente laboral en Torremayor