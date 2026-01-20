Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Sesión constituyente de la Cámara extremeña para la última legislatura, en junio de 2023.

Sesión constituyente de la Cámara extremeña para la última legislatura, en junio de 2023. / JORGE ARMESTAR

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El acuerdo PP-Vox sigue vivo tras el amago de ruptura a horas de formar la Asamblea de Extremadura

El reparto de consejerías, en especial la de Agricultura, provoca roces, apagados a última hora del lunes, lo que podría desembocar en una entente para constituir la Mesa del parlamento extremeño

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Baja el número de hospitalizados a 39 y suben a 13 los ingresados en la UCI

Al menos 40 personas han muerto y 39 están hospitalizadas, 13 de ellas en la UCI, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha

El Defensor del Paciente registra 271 denuncias en Extremadura por negligencias médicas, 18 de ellas mortales

Aunque el número de reclamaciones es sensiblemente inferior al de los últimos años, el informe alerta de un descontento generalizado por las listas de espera y la falta de profesionales

Daniel Rubio: más de 30 años restaurando y vendiendo máquinas de coser en Cáceres

Desde los inicios en el edificio El Descubrimiento hasta la modernización de su tienda en la Avenida de Portugal, Rubio combina tradición, restauración de máquinas clásicas y atención cercana en un mercado cada vez más digital

La Comisaría de Mérida recibe a su nuevo jefe: Jesús Corrales toma posesión este martes

El nuevo comisario llega tras su etapa en Sevilla

TEMAS

