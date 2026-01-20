Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El reparto de consejerías, en especial la de Agricultura, provoca roces, apagados a última hora del lunes, lo que podría desembocar en una entente para constituir la Mesa del parlamento extremeño

Al menos 40 personas han muerto y 39 están hospitalizadas, 13 de ellas en la UCI, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha

Aunque el número de reclamaciones es sensiblemente inferior al de los últimos años, el informe alerta de un descontento generalizado por las listas de espera y la falta de profesionales

Desde los inicios en el edificio El Descubrimiento hasta la modernización de su tienda en la Avenida de Portugal, Rubio combina tradición, restauración de máquinas clásicas y atención cercana en un mercado cada vez más digital

El nuevo comisario llega tras su etapa en Sevilla