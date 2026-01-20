Nuevo llamamiento urgente de Educación: Extremadura necesita docentes de Matemáticas, Filosofía, Tecnología, Piano...

Siguen faltando docentes en Extremadura. La Consejería de Educación ha lanzado este martes un nuevo llamamiento urgente, el segundo de este año, para encontrar profesores que cubran las vacantes disponibles en los institutos de la comunidad.

En concreto, se buscan doce docentes de distintas especialidades: dos de Filosofía para el IES Bioclimático de Badajoz y el IES Parque de Monfragüe de Plasencia, tres profesores de Matemáticas para los institutos de Talayuela, Berlanga (a media jornada) y Moraleja, un docente de Tecnología en el IES Gabriel y Galán de Serradilla, otro de Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos (a media jornada) en Azuaga, se buscan dos profesores de Sistemas Electrónicos en el IES Emérita Augusta de Mérida, otros dos de Operaciones y Equipos de Producción Agraria en Badajoz y Berlanga, uno de Equipos Electrónicos en el IES Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros y hay otra plaza vacante de Piano en el Conservatorio Profesional de Música Hermanos Berzosa de Cáceres.

Las personas interesadas en ocupar estas plazas no tienen que formar parte de ninguna lista docente previa y deberán presentar su solicitud cumplimentando un formulario disponible en Profex hasta el próximo jueves, 22 de enero, antes de las 9.00 horas.

Requisitos

Los aspirantes deberán contar con la titulación requerida en cada especialidad y solo en el caso de las plazas de profesores de Secundaria y del cuerpo de profesores de Escuela Oficial de Idiomas deberán estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica obligatoria por ley. En concreto, se requerirá el máster universitario que habilita para el ejercicio de profesor de Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas, pero también se aceptan los títulos profesionales de Especialización Didáctica, el Certificado de Cualificación Pedagógica y el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) obtenidos antes de 2009.

La adjudicación de las plazas se llevará a cabo de forma telefónica siguiendo el orden de prelación establecido entre los solicitantes: tendrán preferencia aquellos que cumpliendo los requisitos formen parte de listas de espera ordinarias, supletorias y extraordinarias, por este orden, y en el caso de los aspirantes que no formen parte de ninguna de esas listas el orden lo fijará el expediente académico de cada solicitante.