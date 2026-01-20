Pedro Santiago, de Villafranca de los Barros (Badajoz) y superviviente del accidente en Adamuz: "Explotó el cristal y falleció una chica delante de mí"

El extremeño Pedro Santiago, natural de Villafranca de los Barros (Badajoz), ha relatado en primera persona el terror vivido durante el accidente ferroviario ocurrido en la tarde del domingo 18 de enero en Adamuz (Córdoba), uno de los siniestros más graves del siglo en España. Lo hizo en el programa Conexión Extremadura, de Canal Extremadura TV, donde confesó que aún no ha podido dormir tras lo vivido.

"No he podido aún. Estoy bastante nervioso", reconocía al inicio de la entrevista. "Sé que ahora mismo la única manera de dormir sería tomarme algo, pero si lo hacía no podía estar con vosotros", reconocía.

Viajaba en uno de los vagones descarrilados

Pedro viajaba en el tren Málaga - Madrid y se encontraba sentado en el vagón sexto, uno de los que descarrilaron. Según explicó, en ningún momento tuvo la sensación inicial de que algo fuera mal: "Entendía que el tren estaba frenando por algo normal, por un obstáculo en vía o cualquier cosa", señaló. Sin embargo, esa percepción cambió en cuestión de segundos.

"Ese frenazo llegó a un punto en el que el vagón empezó a bascular, a moverse de un lado a otro", relató. Pedro Santiago señala que el movimiento ya "era brutal, se cayeron todas las maletas y explotó uno de los cristales justo en la parte delantera donde yo estaba sentado".

En ese mismo punto del vagón, una joven perdió la vida. "Explotó literalmente el cristal y, por desgracia, falleció una chica que iba sentada allí", afirma con contundencia.

"No sabíamos realmente qué estaba pasando"

El desconcierto fue absoluto. "No sabíamos realmente qué estaba pasando, ni qué ocurría en los vagones de delante", explicó. Los pasajeros comenzaron a desplazarse hacia atrás, hasta el vagón quinto, que no había sufrido daños. "Ese vagón estaba perfectamente, no había cristales rotos ni ninguna rotura".

Pedro recordó cómo varios profesionales sanitarios que viajaban en el tren intentaron ayudar desde el primer momento: "Había médicos, enfermeras, fisioterapeutas… acudieron todos, pero no pudieron hacer nada por la chica", lamentó.

Fue entonces cuando comenzaron a ser conscientes de la magnitud del desastre: "Las médicas se asomaron por la ventana y vieron que el vagón delantero estaba totalmente volcado. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que aquello era mucho más grave de lo que pensábamos".

Una escena "bastante dantesca"

La escena, en plena noche y sin iluminación, fue descrita como "bastante dantesca". "Pasamos de que se cayeran las maletas a estar gritando ‘sanitario, sanitario’ porque había una chica fallecida. Fue así, literalmente", recordó.

Durante horas, los propios pasajeros se organizaron para ayudar: "Recopilamos agua, ropa, abrigos… ayudábamos en todo lo que nos pedían", explicó. "Si alguien tenía frío le dabas tu sudadera, si había que hacer una cura sencilla se hacía, llamabas a las familias, consolabas".

La falta inicial de ayuda fue evidente. "No había bomberos, no había medios para sacar a la gente. Solo podíamos hacer lo básico: un torniquete, tapar una herida, dar calor", detalla. Incluso vecinos de la zona se acercaron con sus propios vehículos. "El primer coche que salió fue un coche particular que se llevó heridos".

Pedro Santiago regresó a su domicilio físicamente ileso, aunque emocionalmente marcado. Su testimonio se suma al de decenas de afectados por un accidente que deja, por el momento, 41 fallecidos y más de 150 heridos, y que ha conmocionado al país entero.