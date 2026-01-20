Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El SES vacunará contra la gripe y el covid este jueves por la tarde y sin cita en diez centros de salud

Se busca así favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización mientras continúa la temporada de virus respiratorios

Una enfermera vacuna a una mujer.

Una enfermera vacuna a una mujer. / CARLOS GIL

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El Servicio Extremeño de Salud (SES) vuelve a ampliar la campaña de vacunación de gripe y covid en horario de tarde y sin cita previa el próximo jueves 22 de enero.

Las dosis se pondrán desde las 16:30 a 19:30 horas en diez centros de salud de la región: el Hospital de Coria, el Centro de Salud (CS) de Navalmoral de la Mata, el CS La Data de Plasencia, el CS Zona Centro de Cáceres, el CS Valdepasillas de Badajoz, el CS Urbano III de Mérida, el CS San José de Almendralejo, el CS de Zafra, el CS Villanueva Sur y el CS Don Benito Este.

Las personas interesadas en acudir a esta vacunación por la tarde deben portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista.

El objetivo de esta medida es favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización. Además de las personas adultas, también se van a poder vacunar frente a la gripe los niños entre seis meses y cinco años. Los menores entre dos y cinco años reciben una vacunación intranasal adquirida por el SES.

Tres meses desde la última dosis de covid-19

Para quienes recibieron su última dosis de covid-19 o pasaron la enfermedad, deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva dosis. El SES insta a todos los extremeños a aprovechar esta oportunidad para la vacunación, ya que la inmunización es clave para proteger a las familias y comunidades durante esta temporada de virus.

