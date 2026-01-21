Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reacción a la decisión del Europarlamento

Asaja Extremadura felicita a los agricultores por la paralización del acuerdo con Mercosur

Celebra la votación (334 a 324, con 11 abstenciones) que retrasa la ratificación del pacto comercial y promete seguir presionando a los eurodiputados

Agricultores, antes de salir desde Talayuela en la tractorada del viernes pasado.

Agricultores, antes de salir desde Talayuela en la tractorada del viernes pasado. / Jorge Valiente

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Asaja Extremadura ha felicitado este miércoles a los agricultores y ganaderos de la región y ha hecho extensivo el reconocimiento a quienes se han movilizado en los últimos días —con especial mención a la protesta del pasado viernes en Extremadura— contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países de Mercosur.

Según ha explicado el presidente de la organización, Ángel García Blanco, la presión en la calle “ha despertado la conciencia de algunos eurodiputados” y ha contribuido a que el Parlamento Europeo haya votado remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que examine su compatibilidad con el derecho comunitario, un paso que frena y retrasa el proceso de ratificación.

La votación

La decisión salió adelante por un margen estrecho: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, un resultado que, en la práctica, introduce incertidumbre sobre el calendario de entrada en vigor del pacto.

García Blanco ha insistido en que el dictamen del tribunal puede obligar a reabrir la negociación si el fallo es desfavorable y ha reiterado las críticas del sector agrario al contenido del acuerdo, al considerar que pone en desventaja a las explotaciones europeas frente a importaciones que, a su juicio, no garantizarían la misma “reciprocidad” en estándares y controles.

En ese contexto, Asaja recuerda que las movilizaciones se han sucedido en distintos puntos de la geografía española y europea, con presencia de organizaciones agrarias como Asaja, UPA y COAG, incluidas protestas recientes en Estrasburgo, coincidiendo con el debate y la votación en la Eurocámara.

La organización extremeña también ha reprochado al Ejecutivo español su postura respecto al tratado y sostiene que no ha defendido con suficiente contundencia los intereses del campo, especialmente en regiones con un peso notable de la agricultura y la ganadería como Extremadura.

Seguir trabajando

“Es fundamental que sigamos trabajando para convencer a los eurodiputados de que hay que impedir este tratado y así seguiremos haciéndolo”, ha concluido García Blanco, quien ha vuelto a agradecer el respaldo recibido por parte del sector y de quienes han apoyado las protestas.

