Ya se pueden solicitar las ayudas de hasta 1.100 euros para contratar a cuidadores en Extremadura

Las ayudas de la Junta de Extremadura, de entre 222 y 1.100 euros mensuales, para financiar nuevas contrataciones o el mantenimiento de contratos suscritos con personas empleadas de hogar, como medida de fomento de la conciliación de la vida familiar y laboral, pueden solicitarse desde este miércoles y hasta el próximo 30 de octubre, tras su publicación ayer en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). La previsión es que se puedan beneficiar entre 150 y 200 familias.

Estas ayudas, dotadas con 600.000 euros con cargo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+), tienen como objetivo ofrecer ayudas destinadas a fomentar la contratación de personal para el cuidado en el hogar, ya sea de hijos menores de 14 años o de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Cuantías

Las ayudas, que se incrementan en esta nueva convocatoria, suponen en torno al 75% de las bases de cotización de la persona contratada, oscilando las cuantías entre los 222 y los 1.100 euros, dependiendo de las horas de la jornada laboral, que se abonarán en un pago único que cubrirá las 12 mensualidades del año.

Las subvenciones podrán verse incrementadas en un 10% si la persona empleadora reside en un municipio de menos de 5.000 habitantes; si la unidad familiar de esta es monoparental o monomarental, o si la persona contratada es una mujer víctima de violencia de género.

Novedades

En esta convocatoria se incorporan dos novedades, entre ellas, que se podrán contratar a familiares desde el primer grado de consanguineidad o afinidad, lo que incluye a los abuelos. La segunda es que se podrán acoger a las ayudas los contratos que se mantengan en vigor desde el 1 enero de 2024, no siendo así contratos suscritos con anterioridad.

Con estas medidas, se pretende fomentar la conciliación en Extremadura y apoyar a las madres y padres que necesitan contratar a otras personas para que cuiden de sus hijos mientras trabajan, así como a las familias, en general, que tienen a su cargo a personas con discapacidad, ha explicado el Ejecutivo autonómico.