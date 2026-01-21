Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Basta de tomate a pérdidas en Extremadura: las organizaciones plantan cara y fijan un mínimo de 137 euros por tonelada

UPA-UCE Extremadura, Apag Extremadura Asaja y La Unión reclaman a las industrias que pongan fin a la práctica de “imponer precios ruinosos” y piden la mediación de la Junta de Extremadura

Tomates en un camión para su exportación.

Tomates en un camión para su exportación. / EFE

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El sector del tomate vuelve a encender las alarmas en Extremadura. UPA-UCE Extremadura, Apag Extremadura Asaja y La Unión han lanzado un mensaje conjunto a los agricultores: no aceptar contratos por debajo de 137 euros la tonelada en la campaña actual, una cifra que consideran imprescindible para no producir a pérdidas.

Según explican las organizaciones, la campaña de 2025 recuperó niveles habituales de producción —en torno a 83 toneladas por hectárea—, pero los costes de cultivo continuaron al alza, como ya ocurrió en años anteriores. “Con 107 euros la tonelada en 2025 no se llegaron a cubrir los costes de producción, por lo tanto muchos agricultores produjeron tomate a pérdidas”, advierten.

El posicionamiento se apoya, señalan, en las conclusiones de una reunión celebrada este miércoles con el conjunto del sector y en estudios elaborados por la Universidad de Extremadura, publicados por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta. De ahí, insisten, el llamamiento a que los productores extremeños no firmen por debajo de 137 euros por tonelada.

"Imponer precios ruinosos”

Además, las organizaciones agrarias reclaman a las industrias que pongan fin a la práctica de “imponer precios ruinosos” y recuerdan el impacto que tiene en el campo cualquier abandono del cultivo. “Ya hemos comprobado que un productor de tomate que abandona el cultivo no vuelve a la actividad”, subrayan.

Por todo ello, piden la mediación de la Junta de Extremadura para desbloquear el conflicto y “garantizar el cumplimiento” de la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe vender por debajo de los costes. También anuncian que se mantendrán firmes y que volverán a denunciar ante la AICA a aquellas industrias que intenten imponer precios por debajo de la rentabilidad del productor.

El tomate, recuerdan, es un cultivo estratégico para la región por su peso económico y por el empleo que genera en el entorno rural. El sector afronta ahora una campaña marcada por la negociación de contratos y por la presión de los costes, con un objetivo compartido: que el precio en origen permita seguir produciendo.

