Caza tradicional en el parque de Monfragüe: seis de cada diez vecinos respaldan su continuidad

Un 59% de la población de los 14 municipios que se asientan en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) se muestra a favor del mantenimiento de la caza tradicional en este espacio natural protegido. Así lo concluye un estudio encargado por la Junta de Extremadura a la Universidad de Extremadura (UEx), que se presentó el pasado miércoles ante el Patronato del parque.

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) destaca que la muestra para elaborar este informe es socialmente diversa y representativa, con una participación mayoritaria de personas no cazadoras, que suponen el 65% del total, lo que refuerza la validez de los resultados al no centrarse únicamente en el colectivo cinegético. La encuesta se ha realizado de forma proporcional entre hombres y mujeres, así como entre todas las franjas de edad, desde los 18 años hasta mayores de 60.

Por edades

La mayoría de la población joven, en el tramo de 18 a 30 años, se posiciona a favor de la caza tradicional en Monfragüe, aunque el estudio subraya la necesidad de seguir reforzando la divulgación y la información sobre el papel que desempeña esta actividad en el medio rural. En concreto, el apoyo aumenta con la edad: entre los 18 y 30 años se sitúa en el 44,7%, sube al 56,5% en el grupo de 31 a 40, alcanza el 63,4% entre los 41 y 50, mientras se mantiene en niveles similares a partir de los 51 años, con una media del 64%.

Uno de los datos más relevantes del análisis, señala Fedexcaza, es la percepción generalizada de que la prohibición de la caza tradicional tendría efectos negativos directos sobre los pueblos del entorno, con impacto en el empleo, la economía local y el equilibrio poblacional de las especies. Asimismo, la mayoría de los encuestados considera que esta práctica es compatible tanto con el turismo de naturaleza como con la conservación de la biodiversidad del parque nacional.

Sector agroganadero

En cuanto a la actividad agroganadera, aunque solo el 23% de la población encuestada está vinculada a ella a nivel laboral, el consenso es amplio: más del 87% considera necesaria la agroganadería tradicional para conservar los valores naturales de Monfragüe. La población local identifica la dehesa y el paisaje actual como el resultado de siglos de gestión humana sostenible y defiende que la conservación no debe basarse en la exclusión de los usos tradicionales.

Por último, indicar que desde Fedexcaza se valora de forma muy positiva el estudio, al considerar que aporta datos objetivos y da voz a los habitantes del entorno del parque. A su juicio, el análisis "refuerza la defensa de la caza tradicional, una actividad que ha sufrido en los últimos años numerosas limitaciones". En este contexto, la Federación reitera su demanda de modificar la Ley de Parques Nacionales, que actualmente impone restricciones a la práctica cinegética en estos espacios.

Nuevo plan rector

El nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Monfragüe, aprobado por la Junta y publicado en el Diario Oficial de Extremadura el pasado 21 de julio, ha generado un amplio debate público. El texto, que estará en vigor durante los próximos diez años, busca adaptar la gestión del parque a la realidad actual, recuperar algunos usos tradicionales y establecer mecanismos de control de poblaciones de ungulados como ciervos y jabalíes para preservar el equilibrio ecológico del espacio protegido.

Entre las medidas previstas, se incluye la autorización de batidas de caza con perros y otras modalidades de control poblacional que, según la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible, forman parte de un “modelo tradicional” compatible con la conservación si se aplican de forma rigurosa y técnica. Asimismo, contempla la redacción de un Plan de Autoprotección del Parque, un plan integral para la gestión sostenible o aspectos relacionados con la prevención de incendios en este paraje.

Críticas y recursos

No obstante, el documento también ha suscitado críticas y recursos legales por parte de colectivos ambientalistas y animalistas. Organizaciones como Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) votaron en contra de la modificación del PRUG por considerar que rebaja ciertos niveles de protección ambiental en zonas sensibles y carece de indicadores cuantitativos claros de conservación.

En esta línea, la asociación animalista PACMA ha presentado ha formalizado una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra el Decreto 79/2025, por el que se aprueba el PRUG, al denunciar que este "consolida y amplía" prácticas cinegéticas "incompatibles con los objetivos de conservación del parque", como son el uso de batidas con perros, armas de fuego y arco. El recurso ha sido admitido a trámite.