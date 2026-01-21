Extremadura activa 2 millones en ayudas para digitalizar pymes y autónomos con Inteligencia Artificial

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles el decreto que regula las nuevas ayudas destinadas a financiar la implantación de soluciones de Inteligencia Artificial en pequeñas y medianas empresas y en trabajadores autónomos de la región. La convocatoria está dotada con 2 millones de euros procedentes de fondos europeos FEDER y permitirá financiar hasta el 85% de la inversión, con un máximo de 100.000 euros por entidad beneficiaria.

Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura pone en marcha un programa de subvenciones diseñado para favorecer la transformación digital del tejido empresarial extremeño y facilitar la incorporación de tecnologías avanzadas que mejoren la competitividad, la productividad y la capacidad de adaptación de las empresas a los cambios del mercado.

Plazo y tramitación

El plazo para presentar solicitudes comenzará el próximo 11 de febrero, a las 10:00 horas. Las ayudas se concederán en régimen de concesión directa, de modo que se irán tramitando por orden de entrada de las solicitudes hasta agotar el crédito disponible.

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Junta de Extremadura. Una vez concedida la ayuda, las empresas beneficiarias recibirán un anticipo del 60% del importe aprobado, y el 40% restante se abonará tras la justificación de la inversión realizada.

Quién puede solicitarla

Podrán acceder a estas subvenciones las pymes con centro productivo en Extremadura, incluidos autónomos, así como agrupaciones empresariales y uniones temporales de empresas.

Qué se podrá financiar

Las actuaciones subvencionables incluirán un amplio abanico de soluciones basadas en IA, como chatbots y asistentes virtuales, análisis predictivo, sistemas de recomendación, automatización robótica de procesos, herramientas de marketing inteligente, procesamiento del lenguaje natural, sistemas de ciberseguridad basados en IA, gestión inteligente de recursos humanos o aplicaciones de IA generativa.

El programa permitirá financiar tanto el desarrollo, adquisición e implantación de software como los gastos de consultoría especializada y la formación necesaria para el uso de las herramientas incorporadas.

La Junta ha señalado que estas ayudas permitirán a pymes y autónomos reducir costes operativos, eliminar tareas repetitivas y optimizar procesos internos mediante el uso de Inteligencia Artificial.

También ha indicado que la automatización, el análisis avanzado de datos y la incorporación de asistentes inteligentes facilitarán una gestión más eficiente del tiempo y de los recursos, mejorarán la toma de decisiones y reforzarán la competitividad.

Declaraciones del Ejecutivo

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha destacado que "esta convocatoria es la primera de una serie de ayudas que se sucederán en los próximos años para impulsar de forma continuada la incorporación de la inteligencia artificial en nuestras empresas".

En este sentido, ha señalado que "el objetivo es situar a las pymes y autónomos extremeños entre los más competitivos del país, ayudándoles a ser más eficientes, innovadores y capaces de adaptarse con rapidez a los cambios del mercado".

Por su parte, el secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, ha destacado que el sector tecnológico se ha convertido en una ventana de oportunidades laborales para los extremeños.

Estrategia de Transformación Digital

Además, ha subrayado que la apuesta recogida en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027 ha sido una hoja de ruta que sitúa la digitalización y la IA como ejes claves para el desarrollo económico y social de la región.

Según ha indicado, en 2025 el crecimiento del empleo en el sector tecnológico fue ocho veces mayor que la tasa de creación de empleo general y 1 de cada 5 nuevos trabajadores tuvo origen en este ámbito, que ya emplea a casi 9.000 extremeños.

Preciado ha concluido que "la transformación digital no es solo una oportunidad tecnológica, sino una palanca real para que Extremadura gane en productividad, atraiga inversión, genere empleo de calidad y refuerce su posicionamiento competitivo. Apostar la digitalización es apostar por el futuro de Extremadura".