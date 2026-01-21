Extremadura presenta su propuesta turística basada en la gastronomía, el lujo silencioso, nuevos mercados y grandes eventos deportivos

Frenética actividad promocional en Madrid. La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha inaugurado este miércoles el stand de Extremadura en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará hasta el 25 de enero en Ifema. A través de este espacio, la región presentará su propuesta turística para 2026, articulada en cuatro grandes ejes estratégicos: gastronomía, lujo silencioso, nuevos formatos y mercados y grandes eventos deportivos.

En el ámbito de la gastronomía, el stand extremeño —ubicado en el pabellón 7— acogerá catas, degustaciones y presentaciones protagonizadas por productos emblemáticos como los ibéricos, quesos, vinos y aceites de la región, así como el Pimentón de la Vera, entre otros.

Asimismo, Extremadura apuesta por el concepto de lujo silencioso, que pone en valor intangibles como la seguridad, el silencio, el cielo limpio, el tiempo sin prisas, el espacio, el trato cercano y la experiencia auténtica. Este enfoque busca desestacionalizar el turismo y avanzar hacia la excelencia, posicionando a Extremadura como una alternativa real para viajeros que huyen de destinos saturados.

Nuevos formatos

Según ha explicado Bazaga, también se está apostando por nuevos formatos de promoción, vinculados a la literatura, el cine, las proyecciones y los documentales. De cara a 2026, se prestará especial atención a mercados estratégicos como Estados Unidos y Reino Unido, al tiempo que se reforzará el vínculo con Hispanoamérica, especialmente con México —país invitado en Fitur— y Perú.

Extremadura es además un destino donde el deporte actúa como motor turístico. Se trata de una comunidad en la que se practican más de 40 modalidades deportivas al aire libre, capaz de impulsar proyectos deportivos de proyección mundial que generan pernoctaciones, ocupación hostelera, demanda de servicios turísticos y visibilidad internacional.

Para dar a conocer esta oferta, el stand extremeño acoge estos días cerca de 70 presentaciones en la zona de conocimiento y más de una veintena de experiencias gastronómicas. Además, se ha reforzado la zona de sinergias, con asesoramiento especializado, reuniones ágiles y, como novedad este año, asesoramiento online para empresas que no puedan asistir de forma presencial.

La responsable regional de Turismo ha destacado que el sector ha logrado en los dos últimos años superar y mejorar las cifras de hace una década, además de generar empleo, con cerca de 30.000 puestos de trabajo, casi 600 empresas en 2024 y 400 en 2025.

El año pasado fue igualmente clave en términos de proyección y posicionamiento internacional, gracias a la Convención de Turespaña celebrada en Cáceres, que situó a Extremadura en el mapa turístico mundial y en el centro del debate sobre retos, desafíos y oportunidades del sector.

Con la estrategia turística para 2026, Extremadura aspira a crecer en internacionalización, calidad, producto, experiencias y empleo, todo ello sin perder su identidad ni la manera de ser de los extremeños.