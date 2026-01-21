Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluvias persistentes y subida de las temperaturas mínimas: así viene el tiempo en Extremadura este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos cubiertos, precipitaciones desde el oeste y viento del sur, con la cota de nieve bajando al final del día

Ciudadanos se protegen de la lluvia con paraguas.

Ciudadanos se protegen de la lluvia con paraguas. / EP

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El tiempo en Extremadura este miércoles 21 de enero de 2026 estará marcado por un ambiente inestable, con cielos nubosos o cubiertos y lluvias que recorren la región de oeste a este, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones serán en general débiles o localmente moderadas, aunque podrán resultar persistentes en el extremo norte de la comunidad, donde se espera una mayor continuidad de las lluvias a lo largo de la jornada. Aemet no descarta además la presencia de brumas y algún banco de niebla, especialmente en zonas bajas y a primeras horas del día.

La cota de nieve

Uno de los aspectos más destacados será la evolución de la cota de nieve, que se mantendrá alta durante buena parte del día, pero bajará a últimas horas hasta situarse en torno a los 1.500 metros, lo que podría dejar nieve en las zonas más elevadas del norte extremeño.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ascenso, que podrá ser localmente notable, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso. Los termómetros marcarán mínimas de 7 grados en las cuatro principales ciudades de la región: Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia.

Las máximas alcanzarán los 14 grados en Badajoz y Mérida, mientras que en Cáceres y Plasencia se quedarán en torno a los 12 grados, manteniendo un ambiente fresco pero más suave que en jornadas anteriores.

El viento soplará del sur y suroeste, de intensidad floja, aunque tenderá a aumentar a moderado a lo largo del día, contribuyendo a la sensación de tiempo revuelto que marcará este miércoles en Extremadura.

