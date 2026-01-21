Los exámenes se celebran este sábado en toda España
Más de mil aspirantes se examinan en Extremadura para ocupar las plazas MIR
702 opositores en Badajoz y 393 en Cáceres optan a 12.300 puestos en todo el país: 233 plazas de médico residentes y 87 de otras especialidades en el SES
Un total de 1.095 titulados se presentan este sábado, 24 de enero, a los exámenes de Formación Sanitaria Especializada en Extremadura. Las pruebas se celebran en todo el país con más de 35.000 aspirantes que compiten por 12.366 plazas ofertadas en Medicina (MIR), Enfermería (EIR), Farmacia (FIR), Psicología (PIR), Biología (BIR), Física (FIR) y Química (QIR) y cuentan con dos sedes en la región: una Badajoz con 702 admitidos y otra en Cáceres con 393 aspirantes.
En esta convocatoria ha habido un aumento de aspirantes en general, que también se ha notado en Extremadura (en los últimos años no se han superado los mil aspirantes), donde se han habilitado para acoger a las personas admitidas este sábado distintos espacios de la Facultad de Económicas y Empresariales de Badajoz y del pabellón de servicios centrales de la Escuela Politécnica de Cáceres.
Ocho plazas más que en 2025 en Extremadura
Tras la celebración de estas pruebas, y en el orden que establezcan sus notas, los opositores pueden optar a ocupar plazas en cualquier punto del país y en Extremadura se ofertan, en concreto, 320 puestos sanitarios en esta convocatoria, ocho más que el año anterior.
El aumento va destinado a la formación MIR, que cuenta este año con 233 plazas en el Servicio Extremeño de Salud (SES) frente a las 227 del año anterior.
Entre las novedades de la convocatoria MIR 2025-2026 destaca que por primera vez se contemplan plazas de Medicina de Urgencias y Emergencias (82 puestos en el conjunto nacional), que hasta ahora nunca se habrían ofrecido en España. En el SES, en concreto, se han convocado dos plazas de esta nueva especialidad.
Hay que recordar que en la convocatoria de 2021/2022 se incorporaron también por primera vez plazas de Medicina Legal y Forense (ocho en España y una de ellas en Extremadura) y un año más tarde se estrenó también la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia (20 plazas en el país, con una en la comunidad extremeña).
Entre las plazas MIR, la mayor cifra vuelve a destinarse para formar a médicos de familia (98 puestos, como en los años anteriores) y a Pediatría (10 plazas).
Residentes de otras especialidades sanitarias
Pero al margen de las especialidades médicas que copan el grueso de la oferta para residentes, el SES también cuenta en esta convocatoria con plazas para enfermeros (71 puestos, de los que 48 son para especialistas en medicina familiar y comunitaria), psicólogos (seis plazas), farmacéuticos (tres plazas), biólogos (dos plazas) y físicos (una plaza). Solo hay una titulación para la que no se convocan plazas en especialidades multidisciplinares en Extremadura: Química.
22 vacantes en la región en la última convocatoria
El Servicio Extremeño de Salud (SES) no logró tampoco el año pasado cubrir todas las plazas de Médico Interno Residente (MIR) vacantes. Aunque en el mes de mayo, se cubrieron todos los puestos ofertados durante el proceso de adjudicación celebrado en el Ministerio de Sanidad, algo que no ha sucedido en los tres últimos años en la comunidad, el problema de la falta de especialistas en formación se mantiene en Extremadura. A cierre de pasado septiembre, había 22 vacantes del total de las 312 plazas de Formación Sanitaria Especializada ofertadas para este año 2025. Aunque inicialmente se completó toda la oferta del SES durante la adjudicación, cuando llegó la hora de tomar posesión de las plazas y ocuparlas, no todos los residentes lo hicieron. Así, según explicaron entonces desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales a este diario, cuatro personas que eligieron sus plazas en el sistema sanitario regional renunciaron a las mismas y otras 18 personas no se llegaron a incorporar a los puestos elegidos por ellas mismas durante el procedimiento de selección presencial que se celebró en Madrid.
Estas 22 plazas de formación de especialistas sanitarios vacías suponen un incremento en términos absolutos respecto al año anterior, cuando se quedaron vacantes 19 puestos de un total de 307 plazas. Hay que tener en cuenta, no obstante, que para 2025 la oferta era mayor (de 312 plazas, cinco más que el ejercicio anterior). Por eso, a pesar de este incremento, desde la consejería señalan que durante el año pasado la tasa de cobertura mejoró «notablemente», ya que se cubrieron un total de 290 plazas, dos más que el año anterior cuando solo se cubrieron 288. «Este incremento refleja una mayor eficiencia en el proceso de incorporación y una mejor respuesta por parte de los profesionales», destacaban hace semanas desde la administración sanitaria.
No obstante, a pesar de esa mejora en la cobertura, la realidad es que siguen sin cubrirse la totalidad de las plazas de formación sanitaria desde hace ya al menos cuatro años, lo que podría generar problemas en el relevo de los profesionales sanitarios en el futuro en un contexto, además, de falta de médicos generalizada en España.
