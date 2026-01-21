El pulso por las consejerías encalla las negociaciones entre PP y Vox para la investidura de Guardiola

Las negociaciones entre el PP y Vox para la investidura de María Guardiola continúan bloqueadas por el desacuerdo en torno al reparto de consejerías y su presupuesto, el escollo que por ahora impide cerrar el acuerdo de gobierno. "No queremos que una serie de señores sienten el culo en sillones y no cambien nada", ha asegurado este miércoles el presidente de Vox, Santiago Abascal, que tras la constitución de la Asamblea de Extremadura mantiene la aspiración de entrar en el Ejecutivo.

"Nuestra vocación es siempre gobernar para cambiar cosas, no para vegetar y no para que el rumbo no sea cambiado", ha señalado en un encuentro organizado por Foro Empresarial en Madrid. En declaraciones recogidas por Europa Press, insiste en que su formación aún pretende integrarse en un Ejecutivo autonómico de coalición, a pesar de la parálisis en las negociaciones.

La "muleta" del PP

Abascal consdidera que la presencia de Vox en la Junta de Extremadura es una condición sine qua non para lograr que sus políticas se cumplan, condición que además viene avalada por los resultados electorales del pasado 21 de diciembre, con más del doble de representación para su partido. Según el líder de la formación, Vox no está para "protestar" o ser la "muleta" del PP, sino que concurre a las elecciones con la intención de gobernar y aplicar su programa.

Diputados de Vox en la Asamblea de Extremadura, durante la sesión constitutiva. / Javier Cintas

En este sentido, Abascal ha rechazado un escenario en el que su formación se limite a ocupar cargos, sostener gobiernos ajenos sin capacidad real de decisión ni contenido político, o a respaldar al PP sin introducir cambios sustanciales en la acción de gobierno.

Así, el principal obstáculo para retomar las conversaciones con el PP se encuentra en la distribución de las consejerías, la asignación presupuestaria de las mismas y la exigencia de una vicepresidencia. Vox ha reiterado que su interés se centra en influir en las políticas relacionadas con el campo, la ganadería y la industria, así como en el endurecimiento de las medidas contra la inmigración ilegal y los cambios en el ámbito educativo.

Presencia en la Mesa

En la sesión constitutiva de la Asamblea, el PP apoyó a Vox con 10 votos para que la formación pudiera ocupar la secretaría primera, un "gesto" unilateral que los de Santiago Abascal califican de "migajas" y han interpretado como una "tomadura de pelo" que no sirve para desbloquear las negociaciones.

Tras la constitución de la Cámara, se activa el calendario parlamentario y la presidenta en funciones dispone de un plazo de un mes para recabar los apoyos necesarios de cara a su investidura, prevista para la segunda quincena de febrero.