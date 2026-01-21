Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaAcuerdo PP-VoxNegligencias médicasMáquinas de coserSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Cuenta atrás para la investidura de María Guardiola en Extremadura.

Cuenta atrás para la investidura de María Guardiola en Extremadura. / Javier Cintas

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Cuenta atrás para la investidura de María Guardiola: los plazos que abren la puerta a nuevas elecciones

PP y Vox disponen de menos de tres meses efectivos para cerrar un acuerdo antes del límite legal que abocaría a disolver la Asamblea de Extremadura

Más de mil aspirantes se examinan en Extremadura para ocupar las plazas MIR

702 opositores en Badajoz y 393 en Cáceres optan a 12.300 puestos en todo el país: 233 plazas de médico residentes y 87 de otras especialidades en el SES

Así amanece Llopis Ivorra: los del bazar se jubilan y La García sigue vendiendo la libra de pan de Casar de Cáceres

El barrio cacereño de Llopis Ivorra, fundado en los años 50, se enfrenta al cierre de comercios emblemáticos como el Bazar Llopis, mientras Ferretería Cancho resiste, adaptándose a los tiempos

Vivienda joven en Cáceres: la operación de las Trinitarias, pendiente de la venta de suelo

El Ayuntamiento de Cáceres calcula la compra del edificio de las Trinitarias para vivienda asequible, un proyecto que el PSOE cuestiona aludiendo a la falta de voluntad del Gobierno local

Noticias relacionadas

Psicólogos en pueblos de Cáceres: el reto de cambiar la mentalidad y ofrecer ayuda a los vecinos mayores

Alba Gerber desde Villanueva de la Vera y Andrés Acevedo desde Montijo cuentan sus experiencias como psicólogos rurales

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
  2. Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
  3. Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
  4. Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
  5. En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
  6. Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien
  7. El PP preside la Asamblea de Extremadura y Vox entra en la Mesa con una secretaría
  8. En directo | Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura: todos los partidos presentan candidatos a la Mesa

Precaución al volante en Extremadura: lluvias, niebla y obras complican la circulación en varias carreteras este miércoles

Precaución al volante en Extremadura: lluvias, niebla y obras complican la circulación en varias carreteras este miércoles

Lluvias persistentes y subida de las temperaturas mínimas: así viene el tiempo en Extremadura este miércoles

Lluvias persistentes y subida de las temperaturas mínimas: así viene el tiempo en Extremadura este miércoles

Arranca Fitur 2026: así es el stand de Extremadura, donde todo es inesperado

Arranca Fitur 2026: así es el stand de Extremadura, donde todo es inesperado

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de enero

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de enero

Cuenta atrás para la investidura de María Guardiola: los plazos que abren la puerta a nuevas elecciones

Cuenta atrás para la investidura de María Guardiola: los plazos que abren la puerta a nuevas elecciones

Más de mil aspirantes se examinan en Extremadura para ocupar las plazas MIR

Contratar personal y profesionalizar la gestión: el objetivo de las nuevas ayudas al asociacionismo comercial en Extremadura

Contratar personal y profesionalizar la gestión: el objetivo de las nuevas ayudas al asociacionismo comercial en Extremadura

Fitur: puerta de embarque a Extremadura para viajeros internacionales

Fitur: puerta de embarque a Extremadura para viajeros internacionales
Tracking Pixel Contents