Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de enero

PP y Vox disponen de menos de tres meses efectivos para cerrar un acuerdo antes del límite legal que abocaría a disolver la Asamblea de Extremadura

702 opositores en Badajoz y 393 en Cáceres optan a 12.300 puestos en todo el país: 233 plazas de médico residentes y 87 de otras especialidades en el SES

El barrio cacereño de Llopis Ivorra, fundado en los años 50, se enfrenta al cierre de comercios emblemáticos como el Bazar Llopis, mientras Ferretería Cancho resiste, adaptándose a los tiempos

El Ayuntamiento de Cáceres calcula la compra del edificio de las Trinitarias para vivienda asequible, un proyecto que el PSOE cuestiona aludiendo a la falta de voluntad del Gobierno local

Alba Gerber desde Villanueva de la Vera y Andrés Acevedo desde Montijo cuentan sus experiencias como psicólogos rurales