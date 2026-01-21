Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de enero

Actualidad
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Cuenta atrás para la investidura de María Guardiola: los plazos que abren la puerta a nuevas elecciones
PP y Vox disponen de menos de tres meses efectivos para cerrar un acuerdo antes del límite legal que abocaría a disolver la Asamblea de Extremadura
Más de mil aspirantes se examinan en Extremadura para ocupar las plazas MIR
702 opositores en Badajoz y 393 en Cáceres optan a 12.300 puestos en todo el país: 233 plazas de médico residentes y 87 de otras especialidades en el SES
Así amanece Llopis Ivorra: los del bazar se jubilan y La García sigue vendiendo la libra de pan de Casar de Cáceres
El barrio cacereño de Llopis Ivorra, fundado en los años 50, se enfrenta al cierre de comercios emblemáticos como el Bazar Llopis, mientras Ferretería Cancho resiste, adaptándose a los tiempos
Vivienda joven en Cáceres: la operación de las Trinitarias, pendiente de la venta de suelo
El Ayuntamiento de Cáceres calcula la compra del edificio de las Trinitarias para vivienda asequible, un proyecto que el PSOE cuestiona aludiendo a la falta de voluntad del Gobierno local
Psicólogos en pueblos de Cáceres: el reto de cambiar la mentalidad y ofrecer ayuda a los vecinos mayores
Alba Gerber desde Villanueva de la Vera y Andrés Acevedo desde Montijo cuentan sus experiencias como psicólogos rurales
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
- Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
- Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género
- En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
- Guardiola, sobre las negociaciones para formar gobierno con Vox: 'Todo va muy bien
- El PP preside la Asamblea de Extremadura y Vox entra en la Mesa con una secretaría
- En directo | Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura: todos los partidos presentan candidatos a la Mesa