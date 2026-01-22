La borrasca Ingrid llega a Extremadura con lluvias, niebla y subida de temperaturas

La borrasca Ingrid deja su huella en Extremadura con tiempo inestable, que se caracteriza por lluvias generalizadas, aumento de la nubosidad, viento y un ascenso de las temperaturas mínimas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En este sentido, uno de los principales efectos de Ingrid se plasma en la llegada de precipitaciones desde el oeste, que desde ayer golpea a Extremadura. De hecho, la Aemet indica que estas lluvias son en general débiles o localmente moderadas, y persistentes en el norte, especialmente en zonas de montaña como el Valle del Jerte, La Vera, Ambroz o Trasierra. Por su parte, Meteored destaca que la borrasca favorece un flujo húmedo atlántico que cauda estas precipitaciones durante varias horas.

Aire húmedo

Esta entrada de aire húmedo asociada a la borrasca propicia la formación de brumas y bancos de niebla, sobre todo a primeras horas del día y en zonas bajas, vegas y áreas próximas a ríos. Estos bancos de niebla dificultad la visibilidad en las carreteras y complican la conducción.

Por otro lado, y curiosamente, la borrasca trae consigo un ascenso de las temperaturas mínimas, que según la Aemet puede ser localmente notable, especialmente durante la noche y la madrugada. Este aumento del termómetro supone la ausencia de heladas, frecuentes en los días anterior. En cuanto a las temperatiras máximas, se mantienen sin cambios o bajarán por la nubosidad y la lluvia.

Las temperaturas máximas, en cambio, se mantienen sin grandes cambios o bajan ligeramente debido a la nubosidad y las lluvias.

El viento

La borrasca Ingrid también llega con un aumento del viento, que sopla de componente sur y suroeste, flojo en general pero con intervalos moderados, especialmente en zonas abiertas y en cotas altas, reforzando la sensación de tiempo revuelto.

En cuanto a la cota de nieve, se sitúa en los 1.400-1.500 metros y las nevadas se localizan en las cumbres más elevadas del norte de Extremadura.

Previsión para este jueves

En cuanto a la previsión de este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia intervalos nubosos con chubascos dispersos, aumentando la nubosidad por la tarde con precipitaciones moderadas.

La temperatura oscila entre los 6 grados en Badajoz y Mérida, y 5 en Cáceres y Plasencia, de mínima, y los 14 grados en Badajoz, 13 en Mérida, 11 en Cáceres y 12 en Plasencia, de máxima.