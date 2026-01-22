Cáceres presume de 40 años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y de ser un destino "que marca para siempre"

La ciudad de Cáceres ha presumido en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid, de llevar 40 años siendo Ciudad Patrimonio de la Humanidad, desde que la Unesco le otorgó este título en noviembre de 1986.

Lo hizo por su conjunto monumental, el tercero mejor conservado de Europa --después de Praga y Tallín-- y, por lo tanto, el mejor casco antiguo de España, que alberga en su recinto amurallado 36 palacios, 5 iglesias y 3 conventos de clausura, entre otros muchos edificios nobles que son sede de hoteles, restaurantes, fundaciones privadas o instituciones públicas.

Este cuadragésimo aniversario marcará toda la estrategia cultural y turística de la ciudad para este 2026 que ha preparado una agenda de actividades que van desde exposiciones, conciertos o paseos en globo para contemplar desde las alturas la grandeza de su patrimonio y para confirmar por qué Cáceres "es ese lugar al que siempre debemos volver".

"Cáceres es una ciudad con luz propia. Cáceres es una conjunción de calma, de magia, de elegancia y, sobre todo, de historia. La historia que atesoran las piedras y los secretos que guarda nuestra querida ciudad monumental", ha dicho el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, en la presentación en el stand de Extremadura en Fitur, donde ha estado acompañado del concejal de Turismo, Ángel Orgaz, y otros miembros de su equipo de Gobierno.

Mateos ha recordado que esa distinción que otorgó la Unesco hace 40 años fue un sello que cambió el rumbo de la ciudad, que se abrió al mundo "tal y como somos". "Una ciudad moderna, pero que camina con paso firme y la mirada al frente, asumiendo la responsabilidad de mantener vivo ese legado que nos dejaron nuestros antepasados", ha indicado el regidor cacereño.

"Tenemos uno de los conjuntos monumentales mejor conservados del mundo, y permítanme que lo diga, esto es una cuestión incontestable. Queremos que esos templos, que esos palacios, que esas casas solariegas, que esos museos, fundaciones y restaurantes, o que esas instituciones que salpican nuestro recinto de intramuros, sean un verdadero reclamo para quienes están planificando un nuevo viaje", ha subrayado.

En su intervención ha hecho mención a los "jardines escondidos", las "callejuelas" de la ciudad y esa atmósfera que, especialmente de noche, transportan al visitante a siglos atrás. "Todo ello hace de Cáceres un destino que, sin ninguna duda, te deja marcado para siempre", ha resaltado, porque quien viaja a Cáceres lo recuerda "entre los mejores sitios que ha visitado".

"Y no lo digo yo, lo dicen publicaciones especializadas como National Geographic o las revistas Travel and Leisure o Conde Nast Traveler, que nos sitúan entre los mejores destinos de España", ha recordado el alcalde en su presentación.

Tampoco ha olvidado mencionar los museos de la ciudad, como el del Palacio de las Veletas, el Centro de Divulgación de la Semana Santa, con sus respectivos aljibes, o el Museo Helga de Alvear, con la colección privada de arte contemporáneo más importante de Europa, "ingredientes que mezclan la tradición con la vanguardia, flanqueados por una imponente muralla almohade".

Escenario de rodajes

Una parte antigua monumental que también ha sido escenario de numerosos rodajes de cine y de televisión, como Juegos de Tronos o Maestros de la Costura, de festivales o de celebraciones de recogimiento y fe, como ocurre durante la Semana Santa, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

Mateos ha incidido en que todos estos mimbres son ejemplos "más que consistentes" de por qué Cáceres quiere ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031. "Un ilusionante reto que afrontamos con el apoyo de toda la sociedad cacereña, pero sobre todo de toda la sociedad extremeña", ha dicho el alcalde, que ha incidido también en la posición estratégica de Cáceres en la Ruta de la Plata y cerca de Portugal.

"Somos grandes colaboradores de nuestro país vecino, Portugal, con quienes estamos desarrollando un importante proyecto de turismo espiritual y con quienes trabajamos concienzudamente para que la cacereña Cueva de Maltravieso, con las pinturas rupestres más antiguas de Europa y la lusa de Escural, presenten una candidatura conjunta como Patrimonio de la Humanidad".

El legado continúa

Tras la reproducción de un vídeo con el lema 'El legado continúa', ha tomado la palabra el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, quien ha explicado que la imagen del audiovisual "se construye desde una mirada sensorial hacia nuestra ciudad, con un uso muy marcado de planos detalle, que priorizan la textura de la piedra".

"Se presenta Cáceres como una ciudad que se vive y que se hereda en un legado que pasa de generación en generación, simbolizando un encuentro entre un abuelo y su nieta, en el cual no sólo se conserva nuestra ciudad como imagen del pasado, sino como una experiencia presente", ha apostillado.

Y es que así este 40 aniversario ciudad como Patrimonio de la Humanidad, se entiende "no como nostalgia, sino como continuidad, mostrando una ciudad acogedora, que abraza, que cuida, que se disfruta, donde tradición y vanguardia conviven".

Esta imagen no solo llegará a los posibles visitantes a través de redes sociales sino que también se puede ver en las principales líneas de autobuses que durante estos días acuden a Ifema. Además, en las próximas semanas se presentará esta campaña promocional ante el Club Financiero Génova porque "la apuesta del Ayuntamiento de Cáceres por el turismo es firme y es decidida", ha dicho Orgaz.

Turismo internacional

"El turismo internacional se afianza en nuestra ciudad, crece el número de empresarios y de autónomos del sector turístico, el gasto medio del turista en nuestra ciudad también aumenta", ha resaltado el concejal, al tiempo que ha insistido en que Cáceres apuesta por un turismo de calidad que tiene como referencia el especial cuidado de su entorno urbano y monumental y "que convive con el día a día de una ciudad tranquila y acogedora que también apuesta por la sostenibilidad".

También se entiende el turismo como algo transversal y por eso todas las áreas del Ayuntamiento de Cáceres se implican en el sector y plantean estrategias en este sentido. Por ejemplo, Cáceres ostenta este 2026 el título de Ciudad Europea del Deporte y por eso va a acoger grandes eventos como la final de la Copa del Rey de fútbol sala.

Y para el 40 aniversario de Patrimonio de la Humanidad también están implicadas todas las áreas del ayuntamiento, desde festejos, patrimonio histórico, cultura, deportes, juventud o participación ciudadana, que han diseñado "un amplio programa de actividades", en el que se incluye la celebración de la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

De cara a la internacionalización del turismo, Orgaz ha adelantado que se va a firmar un convenio de colaboración con la región Turismo Centro de Portugal porque "no podemos desaprovechar el gran potencial de nuestro país vecino", y Cáceres participarás en ferias internacionales como la Feria Internacional de Lisboa, a la que acudirá por primera vez con la colaboración de la Junta de Extremadura.

Noticias relacionadas

"Quiero agradecer al sector turístico toda la apuesta que hace para que nuestra ciudad siga creciendo. Ellos son los principales responsables del éxito turístico de la ciudad", ha dicho el concejal que ha concluido: "Como dice el cantautor, se hace camino al andar, y Cáceres está en el buen camino".