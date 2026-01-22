Los Grupos de Desarrollo Rural impulsan propuestas turísticas para una ‘Extremadura Extraordinaria’

Los 24 Grupos de Desarrollo rural de Extremadura,integrados en Redex, presentan en Fitur una amplia oferta turística que permite conocer lo mejor de cada territorio rural desde una perspectiva diferente. Tras 30 años utilizando las ayudas Leader para impulsar el crecimiento de las comarcas, los grupos, que están configurados como entidades sin ánimo que agrupan entidades públicas y privadas de cada comarca, extraen lo mejor de cada comarca para crear una oferta única para quienes visiten la región, dentro del marco de Extremadura Rural.

Nueva oferta enoturística del Museo de las Ciencias del Vino

FEDESIBA y el Ayuntamiento de Almendralejo presentan la oferta enoturística del Museo de las Ciencias del Vino, que revela la historia, procesos y tradiciones del vino en Tierra de Barros. Para reforzar el enoturismo como reclamo cultural lleno de experiencias sensoriales, se ofrecerán múltiples catas de vinos y degustacionesdurante FITUR.

Aldeas Históricas de La Raya y Candidatura de Las Hurdes a Patrimonio Mundial UNESCO

ADISGATA y ADIC-HURDES aprovechan FITUR para poner en valor las Aldeas Históricas de La Raya y presentar la candidatura de Las Hurdes como Paisaje Cultural ante la UNESCO, destacando la cooperación transfronteriza con Portugal y la riqueza patrimonial. La iniciativa se presenta como un producto cultural y territorial único para atraer al turismo de interior interesado en el patrimonio histórico y rural.

VI Festival Comarcal y Transfronterizo de Novela Negra “Gata Negra”

El festival “Gata Negra”, impulsado por ADISGATA, es un encuentro cultural que combina literatura, creatividad y rutas urbanas inspiradas en la novela negra en la Sierra de Gata y zonas fronterizas, un buen ejemplo de turismo cultural innovador que traspasa fronteras con la riqueza literaria como eje.

Un destino de altura – Secretos por descubrir en el Valle del Jerte

SOPRODEVAJE promociona el Valle del Jerte como destino de paisajes icónicos como los cerezos en flor, gargantas y rutas de montaña. La presentación en FITUR refuerza la puesta en valor de experiencias al aire libre, senderismo y turismo de paisaje en todas las estaciones, alineándose con la apuesta regional por el turismo sostenible.

Turismo Cultura: Casa Museo Eugenio Hermoso

ADERSUR y el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra presentan la Casa Museo Eugenio Hermoso, espacio que preserva y difunde la obra del pintor extremeño, integrando arte, patrimonio y actividades didácticas. Esta iniciativa busca reforzar el turismo cultural y de museos como experiencia complementaria al turismo rural.

Fiestas de Interés Turístico y Gastronómico en la comarca Tajo-Salor-Almonte

TAGUS destaca las fiestas tradicionales y eventos gastronómicos de la comarca Tajo-Salor-Almonte, donde la cocina local y celebraciones populares se integran para atraer visitantes interesados en cultura festiva y sabores regionales.

Rutas BTT por la Comarca de La Vera

ADICOVER presenta las Rutas BTT (Bicicletas Todo Terreno) por La Vera, una opción ideal para los amantes del turismo deportivo al aire libre que permite a los visitantes recorrer los paisajes verdes y naturales de la comarca en bicicleta de montaña.

Campo Arañuelo: Puerta de Extremadura y 10º Aniversario Festival de música Ibórica Folk

ARJABOR promociona Campo Arañuelo como puerta de entrada al turismo extremeño gracias a su excepcional ubicación y aprovecha FITUR para celebrar el décimo aniversario del Festival Ibórica Folk, que mezcla música tradicional con eventos culturales, una propuesta que fusiona patrimonio musical con identidad local para atraer turismo cultural y festivo.

Rutas por Río Bodión en autocaravana y Camper

CEDER ZAFRA-RÍO BODIÓN presenta itinerarios en autocaravana y camper a lo largo del río Bodión, promoviendo el turismo itinerante en entornos naturales para aquellos que buscan destinos tranquilos y adaptados al turismo en vehículo recreativo.

Destino Turístico Internacional Starlight

CEDER La Siberia promociona La Siberia como Destino Turístico Internacional Starlight, subrayando la calidad de sus cielos nocturnos para astroturismo. Esta propuesta se integra en el eje de turismo astronómico que cuenta con un nicho de mercado propio entre turistas nacionales e internacionales.

Geodisea: Un viaje por la historia de la Tierra

APRODERVI presenta “Geodisea”, un proyecto del Geoparque Mundial UNESCO Villuercas-Ibores-Jara que celebra la geología, naturaleza y patrimonio con actividades temáticas.

Paisajes Gastronómicos desde el corazón de la dehesa

ADISMONTA destaca junto con la Asociación de Empresarios los paisajes gastronómicos de la Sierra de Montánchez y Tamuja, impulsando los maravillosos productos gourmet de la zona como jamones, quesos y otros productos tradicionales.

El Camino Mozárabe por Trujillo

ADEME y ADICOMT presentan el tramo del Camino Mozárabe por Trujillo como parte de la red jacobea, destacando su valor histórico, cultural y espiritual en una iniciativa que integra patrimonio, naturaleza y experiencias en ruta para atraer turismo de peregrinación y cultural.

Entre historia y vida por las Vegas del Guadiana

ADEVAG, con los ayuntamientos de Don Benito y Medellín, presenta un itinerario por las Vegas del Guadiana que fusiona historia local con experiencias en paisajes fluviales, campos y patrimonio, una propuesta de turismo cultural y natural que destaca el legado histórico de estos territorios.

Olivenza, una herencia inmaterial

ADERCO pone en valor la herencia inmaterial de Olivenza, un lugar con identidad cultural única en el que se fusionan tradiciones, historia y gastronomía local. Esta presentación destaca el patrimonio cultural vivo como producto turístico diferenciador de la zona.

El Otoño Mágico del Valle del Ambroz

DIVA presenta “El Otoño Mágico del Valle del Ambroz”, un evento que celebra los paisajes otoñales, gastronomía local y actividades medioambientales, rompiendo la estacionalidad habitual del turismo de la zona. Toda una experiencia sensorial vinculada a un paisaje.

Para información turística comarcal puede consultarse la web: www.extremadurarural.es