Guardiola propone a Extremadura como "la puerta de entrada" de Europa con una estrategia orientada a América

La presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha defendido en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) una estrategia de internacionalización del turismo para convertir a la región en la "puerta de entrada a Europa" de América, apostando por el "mestizaje" entre culturas para acercarse al público hispanoamericano.

A preguntas de los periodistas antes de participar en el acto institucional de Extremadura en la cita turística, Guardiola ha celebrado que la región vive "su mejor momento" en el sector, con 28.000 afiliados a la Seguridad Social vinculados a esta actividad y 5.000 establecimientos turísticos con 50.000 plazas de alojamiento.

Lo ha dicho después de recibir la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia al estand de Extremadura, a quienes les ha trasladado las "bellezas" de la región que "invitan" a visitarla.

Posteriormente, la presidenta en funciones ha avanzado su intención de "seguir avanzando" en ese camino a través de "inversiones millonarias" en infraestructuras vinculadas a la actividad turística.

En ese sentido, ha afirmado que la región contará con seis nuevos miradores experienciales en 2026 e impulsará hospederías en conventos de los siglos XV y XVII, a la que vez que renovará 'campings' con energías limpias.

Todo ello en paralelo a la estrategia de internacionalización de Extremadura, que en Fitur se materializará con la firma de un memorando con la región mexicana de La Escala y algunas reuniones con gobernadores de Estados mexicanos. Con ello, Guardiola espera que la región se acerque culturalmente en ámbitos como la artesanía, la economía o el emprendimiento.

"Nosotros queremos y trabajamos para que Extremadura sea esa puerta de entrada a Europa de América, por las raíces que tenemos allí y por esa historia compartida que tenemos con ellos", ha agregado.

Tradición sin renunciar a la modernidad

Durante su intervención en el acto, Guardiola ha definido a Extremadura como una región que "conserva las tradiciones sin renunciar a la modernidad", un lugar donde "lo artificial no tiene cabida y los desconocidos se saludan en las plazas de los pueblos".

"Hace algunos años, Extremadura era una región condenada al olvido. Los visitantes la atravesaban para llegar a otros destinos, pero esto ha empezado a cambiar: en 2025, 376.000 visitantes extranjeros han venido a conocernos", ha celebrado.

Después de alabar el patrimonio histórico del territorio, ejemplificado en ciudades como Cáceres o Mérida, la presidenta en funciones ha puesto en valor las 71 fiestas de interés turístico, entre las que ha destacado la Semana Santa de Badajoz, y se ha detenido en los ecosistemas naturales, como las siete "playas de interior" que existen en la región.

Gastronomía, patrimonio y deporte

Asimismo, ha reivindicado que "la comida es memoria". "Un jamón ibérico de bellota, quesos de maestros artesanos, pimentón de la Vera... Tenemos una materia inigualable y mucho saber hacer; una marca gastronómica propia", ha indicado.

En el terreno cultural, Guardiola ha subrayado algunos de los "festivales de renombre internacional" que acoge la comunidad autónoma, como el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que ofrece "algo genuino que no se puede prefabricar". En ese sentido, ha apuntado iniciativas como el primer premio internacional de textos teatrales de temática grecorromana, en el marco del mencionado certamen.

También ha celebrado que Cáceres acogerá en 2026 el festival literario Escribidores, que congregará a autores españoles y latinoamericanos.

Además, ha destacado eventos deportivos que también tienen su epicentro en la autonomía, como el Rally Raid Portugal-Extremadura o algunas etapas de La Vuelta, "que permite que rincones de Extremadura" sean vistos por millones de personas en el mundo.

Noticias relacionadas

Durante el acto, la Junta ha otorgado los premios 'Extremadura Extraordinaria', que han galardonado a la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura, la revista Travel + Leisure, el Hotel Restaurante Villa Xarahiz, el municipio de Jerez de los Caballeros, el chef Manuel Espada y el director y dramaturgo Miguel del Arco.