Badajoz contará con una unidad de ventilación no invasiva y un gimnasio con exoesqueletos

El Servicio Extremeño de Salud (SES) avanza en dos proyectos sanitarios, cuyas obras se prevé que arranquen en marzo: la construcción de una Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios (UCRI), en el Hospital Universitario de Badajoz y un gimnasio de rehabilitación para exoesqueletos en el Hospital Perpetuo Socorro, también en la capital pacense. Según ha destacado este jueves la Consejería de Salud y Servicios Sociales, con estas iniciativas "reafirma su compromiso con una atención sanitaria de calidad, innovadora y centrada en las personas".

Según lo previsto, la nueva unidad del Universitario se ubicará en la quinta planta del centro y contará con una superficie de 211 metros cuadrados. El hospital ya dispone de una Unidad Disciplinar para el manejo de pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y este nuevo espacio permitirá, en particular, contar con un lugar adecuado para iniciar la adaptación de los pacientes a la ventilación mecánica no invasiva. La inversión ascenderá a unos 360.000 euros.

En la actualidad, los pacientes que necesitan atención respiratoria en el hospital son derivados a la Unidad de Cuidados Intensivos o a la planta de Neumología, según su estado. La creación de la UCRI permitirá ofrecer una atención más específica para casos complejos que no requieren cuidados intensivos, pero sí una vigilancia especializada. Esta unidad ha sido solicitado por parte de los propios profesionales sanitarios.

Gimnasio con exoesqueletos

En paralelo, el centro hospitalario Perpetuo Socorro incorporará un gimnasio específico para la rehabilitación con exoesqueletos, que dispondrá de una superficie de 65 metros cuadrados. Cabe destacar que se trata de una herramienta terapéutica que, según el Ejecutivo autonómico, ha demostrado "eficacia en retrasar la progresión de distintas patologías neurodegenerativas". Los exoesqueletos permiten ejercitar músculos y articulaciones que de otro modo no serían utilizados durante la rehabilitación.

La implantación de este recurso busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y optimizar la atención, reduciendo derivaciones a otros servicios ante posibles complicaciones. En concreto, la redacción del proyecto técnico se llevó a cabo durante 2025, con una inversión de 8.470 euros. Por último, indicar que ambas actuaciones se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y están financiadas por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.