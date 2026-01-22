Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 22 de enero de 2026
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
Presentamos los datos actualizados a día 22 de enero de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Lonja de Extremadura, jueves 22 de eneroLonja de Extremadura, jueves 22 de enero
- Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
- Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
- En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
- Estos son los pueblos extremeños que recibirán ayudas para reparar infraestructuras derivadas de las inundaciones
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- El PP preside la Asamblea de Extremadura y Vox entra en la Mesa con una secretaría
- En directo | Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura: todos los partidos presentan candidatos a la Mesa
- La nieve sorprende al norte de Extremadura y tiñe de blanco el Valle del Jerte, Trasierra y Ambroz