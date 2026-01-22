Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de enero

Actualidad
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Un año sin precedentes en Extremadura con 14 muertos en incendios: braseros y estufas, en el punto de mira
Los casos recientes en localidades como Valverde del Fresno o Ceclavín dibujan una cadena de sucesos domésticos durante los últimos meses y reactivan los avisos de prevención
El detenido por la Guardia Civil en Las 800 es un entrenador de fútbol base de Badajoz
El Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres, al frente de la investigación, ha decretado el secreto de las actuaciones
Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: "Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido"
El emblemático bar continúa con los empresarios del sector Belén y Momi, quienes preservarán su nombre y esencia, manteniendo viva la tradición del local de la calle Venecia, en La Madrila Alta
Osuna defiende la ZBE en Mérida: "No hay afán recaudatorio"
El alcalde anuncia un periodo transitorio antes de aplicar multas
Condenado en Cáceres por amenazar a su hermano con un palo durante una disputa por la herencia
La Audiencia Provincial de Cáceres confirma la condena a un hombre por amenazar a su hermano en Navalmoral de la Mata, motivado por un conflicto familiar relacionado con una herencia
