Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaDetenidos en BadajozIncendios en viviendasJesús LambrettaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Lugar en el que se produjo el incendio de Olivenza, en el que falleció una menor.

Lugar en el que se produjo el incendio de Olivenza, en el que falleció una menor. / Santiago García Villegas

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Un año sin precedentes en Extremadura con 14 muertos en incendios: braseros y estufas, en el punto de mira

Los casos recientes en localidades como Valverde del Fresno o Ceclavín dibujan una cadena de sucesos domésticos durante los últimos meses y reactivan los avisos de prevención

El detenido por la Guardia Civil en Las 800 es un entrenador de fútbol base de Badajoz

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres, al frente de la investigación, ha decretado el secreto de las actuaciones

Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: "Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido"

El emblemático bar continúa con los empresarios del sector Belén y Momi, quienes preservarán su nombre y esencia, manteniendo viva la tradición del local de la calle Venecia, en La Madrila Alta

Osuna defiende la ZBE en Mérida: "No hay afán recaudatorio"

El alcalde anuncia un periodo transitorio antes de aplicar multas

Noticias relacionadas

Condenado en Cáceres por amenazar a su hermano con un palo durante una disputa por la herencia

La Audiencia Provincial de Cáceres confirma la condena a un hombre por amenazar a su hermano en Navalmoral de la Mata, motivado por un conflicto familiar relacionado con una herencia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
  2. Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
  3. En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
  4. Estos son los pueblos extremeños que recibirán ayudas para reparar infraestructuras derivadas de las inundaciones
  5. La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
  6. El PP preside la Asamblea de Extremadura y Vox entra en la Mesa con una secretaría
  7. En directo | Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura: todos los partidos presentan candidatos a la Mesa
  8. La nieve sorprende al norte de Extremadura y tiñe de blanco el Valle del Jerte, Trasierra y Ambroz

Los reyes acuden al stand de Fitur y se confiesan "enamorados de Extremadura", dice Guardiola

Los reyes acuden al stand de Fitur y se confiesan "enamorados de Extremadura", dice Guardiola

Trujillo avanza para consolidar su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Trujillo avanza para consolidar su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Sanción de 3.000 euros tras las tractoradas en Extremadura: La Unión denuncia “intimidación” y mantiene las protestas de este viernes

Sanción de 3.000 euros tras las tractoradas en Extremadura: La Unión denuncia “intimidación” y mantiene las protestas de este viernes

La borrasca Ingrid llega a Extremadura con lluvias, niebla y subida de temperaturas

La borrasca Ingrid llega a Extremadura con lluvias, niebla y subida de temperaturas

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de enero

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de enero

Los Grupos de Desarrollo Rural impulsan propuestas turísticas para una ‘Extremadura Extraordinaria’

Los Grupos de Desarrollo Rural impulsan propuestas turísticas para una ‘Extremadura Extraordinaria’

Un total de 9.033 opositores compiten el domingo por 170 plazas fijas de celador en el SES

Un total de 9.033 opositores compiten el domingo por 170 plazas fijas de celador en el SES

Un año sin precedentes en Extremadura con 14 muertos en incendios: braseros y estufas, en el punto de mira

Un año sin precedentes en Extremadura con 14 muertos en incendios: braseros y estufas, en el punto de mira
Tracking Pixel Contents