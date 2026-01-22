Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Los casos recientes en localidades como Valverde del Fresno o Ceclavín dibujan una cadena de sucesos domésticos durante los últimos meses y reactivan los avisos de prevención

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres, al frente de la investigación, ha decretado el secreto de las actuaciones

El emblemático bar continúa con los empresarios del sector Belén y Momi, quienes preservarán su nombre y esencia, manteniendo viva la tradición del local de la calle Venecia, en La Madrila Alta

El alcalde anuncia un periodo transitorio antes de aplicar multas

Noticias relacionadas

La Audiencia Provincial de Cáceres confirma la condena a un hombre por amenazar a su hermano en Navalmoral de la Mata, motivado por un conflicto familiar relacionado con una herencia