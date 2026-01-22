Plasencia presume de Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Plasencia es otra de las ciudades extremeñas que pueden presumir en esta edición de haber dado un salto cualitativo. El año pasado su Semana Santa se convertía en Fiesta de Interés Turtístico Nacional. Belinda Martín, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Plasencia ha afirmado durante la presentación que para Plasencia es muy difícil enseñar algo en Fitur porque nos cuesta decidirnos. Pero este año teníamos claro que iba a ser nuestra Semana Santa”.

Recordó que año pasado la ‘perla del Jerte’ estaba inmersa en la resolución de un expediente y en 2026 acude a Fitur con el Interés Turístico Nacional para una Semana Santa con 14.000 cofrades.

“La Semana Santa es uno de los pilares de nuestra ciudad. Hacerlo aquí es un hito en nuestra promoción. Fitur es una oportunidad para presentar un producto que une historia y tradición. La Semana Santa de Plasencia simboliza esa unión. No se entiende sin las generaciones de placentinos que la han hecho posible. Este reconocimiento es fruto de un trabajo sostenido de personas anónimas”, dijo.

Añadió Belinda que el reconocimiento refuerza la posición de Plasencia como destino cultural. “La Semana Santa de Plasencia es la más antigua de Extremadura. En ella conviven la sobriedad y el sentimiento. Todo ello en un escenario único. El video que hemos traído a fitur es un pedazo de nuestra historia y de nuestra intrahistoria. La Semana Santa de de Plasencia es una experiencia de los sentidos, es una forma de vivir la ciudad, un un destino imprescindible”, concluyó.

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, recordó el apoyo de los empresarios del sector y la aportación de muchos colectivos de la ciudad y concluyó que el Valle del Jerte hace que “la Semana Santa sea realmente una resurrección”.