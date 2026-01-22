La provincia de Cáceres se coloca a la vanguardia de Destinos Turísticos Inteligentes con datos en tiempo real

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, junto al responsable nacional de Smart City, Turismo y Movilidad de Telefónica, Frédéric Vieuxmaire, ha presentado este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, el nuevo sistema de inteligencia turística de la provincia, que permitirá analizar datos de visitantes en tiempo real.

Se trata de un proyecto pionero que se desplegará en colaboración con Telefónica y que permitirá dar un salto cuantitativo y cualitativo en la modernización del modelo de gestión turística en la provincia cacereña.

Es una plataforma inteligente propia para promocionar turísticamente la provincia, conectada a la vez a la plataforma nacional: la Plataforma País Inteligente de Destino (PID), trabajando conjuntamente con Segitur y con Telefónica, empresa adjudicataria de la puesta en marcha de este nuevo instrumento.

Gutiérrez ha subrayado que la incorporación de la provincia a esta plataforma, conectada con la de toda España, supone "una herramienta estratégica fundamental para modernizar el turismo, avanzar hacia la sostenibilidad y mejorar la competitividad del territorio".

"Es muy necesario disponer del dato y conocer en tiempo real el comportamiento de los turistas, sus demandas y los flujos turísticos, para poder tomar decisiones más eficientes desde la administración, pero también para que las empresas sean más competitivas y se modernicen", ha señalado la vicepresidenta de la diputación cacereña.

El sistema permitirá medir y gestionar los flujos turísticos, favorecer un desarrollo más equilibrado en el medio rural y adaptar la gestión del turismo a cada territorio, contribuyendo a un modelo más sostenible. Además, facilitará que tanto empresas como turistas puedan acceder a información relevante para planificar su actividad o sus visitas en función de la temporada o las circunstancias del destino.

Asimismo, ha destacado que Cáceres será la primera provincia en poner en marcha este tipo de solución a este nivel, lo que sitúa al territorio "a la vanguardia de los destinos de turismo inteligente". La herramienta será una realidad el 30 de junio, y Telefónica acompañará a la diputación hasta final de año para el ajuste y depuración del sistema.

Por su parte, el responsable nacional de Smart City, Turismo y Movilidad de Telefónica ha incidido en que este proyecto "es el primero que Telefónica desarrolla en la provincia de Cáceres en el ámbito de la digitalización turística", y consolida al territorio como "una referencia a nivel provincial en la aplicación de tecnología al turismo".

Vieuxmaire ha destacado que la plataforma tendrá beneficios directos para cuatro grandes actores: la diputación, los destinos, los gestores turísticos y las empresas. "La Diputación de Cáceres contará con una herramienta unificada que podrán utilizar todos los destinos, que contarán con los mismos instrumentos para gestionar el turismo y generar datos, contenidos e información compartida", ha explicado.

Conocer el impacto económico del turismo

El sistema permitirá a los gestores medir los flujos turísticos, el comportamiento de los visitantes y el impacto económico del turismo, mientras que las empresas podrán acceder a información en tiempo real para adaptar y mejorar sus servicios, generando mayor valor añadido y nuevas oportunidades que incluso podrán ser exportadas a otros territorios.

La plataforma estará conectada con la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) de Segittur, compatible con la del Estado, e incorporará un portal web y una aplicación móvil propios para la provincia, que facilitarán la medición de flujos, el análisis del impacto económico y el desarrollo de productos específicos, como el turismo ornitológico, entre otros.

Noticias relacionadas

Con este proyecto, la Diputación de Cáceres y Telefónica refuerzan su apuesta por la innovación, la colaboración público-privada y la digitalización como ejes clave para impulsar un turismo más inteligente, sostenible y equilibrado en toda la provincia.