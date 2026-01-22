Un total de 9.033 opositores compiten el domingo por 170 plazas fijas de celador en el SES

El examen más numeroso de las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES) se celebrará este domingo, 25 de enero, por la mañana (a las 10 horas) en tres ciudades extremeñas: Mérida, Cáceres y Badajoz. Hay un total de 9.033 personas inscritas para participar en estas pruebas selectivas tan esperadas por miles de extremeños.

Los admitidos competirán por las 170 plazas fijas convocadas, lo que supone que cada puesto se lo disputarán más de 53 opositores. En concreto, 8.256 aspirantes optan por el turno libre (hay 121 plazas disponibles), otras 760 personas opositan por el turno de discapacidad (hay 30 plazas) y otras 17, por promoción interna (19 plazas).

El elevado volumen de inscritos ha obligado a disponer hasta 13 sedes repartidas en distintas facultades de los campus universitarios de Badajoz, Cáceres y Mérida. En concretos, los aspirantes se distribuirán en cinco facultades de Badajoz (Ciencias, Económicas y Empresariales, Educación y Psicología, Medicina y Ciencias de la Salud y la Escuela de Ingenierías Industriales), en siete centros del campus cacereño (las facultades de Ciencias del Deporte, Derecho, Empresa, Enfermería, Formación del Profesorado, Veterinaria y la Escuela Politécnica) y en el centro Universitario de Mérida.

La asistencia siempre baja

No obstante, como suele ser habitual, no todos los inscritos admitidos acaban realizando la prueba. Ha ocurrido este pasado fin de semana en otra de las categorías más demandada, la de pinche, a cuyo examen ha acudido casi el 60% del total de los aspirantes apuntados y admitidos. Había más de 2.500 inscritos y solo acudieron a la prueba del pasado domingo un total de 1.505 aspirantes.

El siguiente fin de semana será el turno de otra de las categorías más numerosas de todas las convocadas por el SES: la de Grupo Auxiliar de Función Administrativa. La prueba será en siete sedes de los campus de Cáceres y Badajoz también debido al volumen de aspirantes: más de 5.500 personas inscritas. De estas, 5.145 optan por el turno libre, 309 por el turno de discapacidad y otras 69 por promoción interna.

Tras unas semanas de impasse, el 22 de febrero tendrá lugar el examen de la segunda categoría más numerosa, la de Técnico/a Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). La prueba se celebrará a las 10 horas en ocho facultades de la Universidad de Extremadura en Cáceres y Badajoz ya que están inscritos un total de 6.441 aspirantes que optan a las 268 plazas en juego.

Y el último examen previsto hasta la fecha será el sábado 28 de febrero para otras de las categorías con más inscritos: Enfermero/a. Se celebrará también a las diez de la mañana en las mismas ocho sedes de los campus de Cáceres y Badajoz, pero en este caso hay un total de 5.875 aspirantes, de los que 5.717 acuden por el turno libre para optar a 569 plazas fijas.

En total, en estas oposiciones del SES que arrancaron en octubre hay en juego 2.037 plazas fijas y más de 44.000 solicitudes.