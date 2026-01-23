De 726 a 1.744 euros: los más de mil euros de brecha que separan el mapa extremeño de las pensiones

El número de vecinos que cobran una pensión contributiva de jubilación en la localidad serragatina de Eljas no es muy diferente del de quienes lo hacen en la de Almaraz. En la primera de esas dos poblaciones cacereñas hay 239 pensionistas; en la segunda, 194. Pero si lo que se compara es el importe medio de las prestaciones, a ambos municipios les separa un abismo. Si un jubilado almaraceño percibe de media 1.744 euros al mes, la cantidad que ingresa el de Eljas está más de mil euros por debajo (726 euros mensuales). Dicho de otro modo, en promedio, uno de ellos tiene que arreglarse con menos de la mitad de dinero que el otro para conseguir cubrir sus gastos.

Los datos de la Seguridad Social sobre las pensiones de jubilación muestran la importante brecha que hay entre las prestaciones que se perciben en función del municipio en el que se reside. De inicio, y a la espera aún de que se les aplicase con el arranque de este año la revalorización del 2,7% (de acuerdo con el IPC medio interanual de 2025), en octubre pasado había en Extremadura casi un centenar de municipios en los que la jubilación media no llegaba a los mil euros. En tres de ellos ni siquiera a los ochocientos (los otros dos son Campillo de Deleitosa y Marchagaz). En trece más, todos ellos igualmente en la provincia de Caceres, la nómina quedaba por debajo de los novecientos. Se trata de Viandar de la Vera; Palomero; Santa Cruz de Paniagua; Pozuelo de Zarzón; Aceituna; Cabrero; Casar de Palomero; Benquerencia; Robledillo de la Vera; Mohedas de Granadilla; Talaveruela de la Vera; Ahigal; y Valverde del Fresno.

En estas estadísticas no entran seis poblaciones para las que, por razones de secreto estadístico (el número de datos es muy reducido) no se facilita información. Tampoco se incluyen las pensiones no contributivas de jubilación, que son algo menos de ocho mil en Extremadura y con una media sensiblemente inferior (unos 555 euros en octubre).

Las más altas

En cuanto a las pagas más altas, se concentran en las poblaciones de mayor tamaño de la región y en algunas localidades del Campo Arañuelo. La imagen que ofrecen estos primeros puestos es muy similar a la que se aprecia en las estadísticas de declarantes del IRPF que cada año publica la Agencia Tributaria, confirmando la relación directa que existe entre las rentas salariales elevadas (y, por tanto, con mejor cotización) y la cuantía de las pensiones.

De hecho, aunque en orden distinto, los cinco primeros lugares los ocupan los mismos municipios que encabezan, por renta bruta media, la última estadística de Hacienda. Así, a Almaraz le siguen Cáceres (1.687 euros de pensión media); Badajoz (1.621); Mérida (1.589); y Navalmoral de la Mata (1.583). Estas cinco son las únicas localidades extremeñas que superan la pensión media de jubilación en España para ese mes: 1. 510 euros.

El resto del 'top ten'

El ‘top ten’ extremeño de pensiones más elevadas se completa, de un lado, con otras tres poblaciones que suelen aparecer habitualmente entre las de mayores ingresos brutos de la región: Llerena (1.489 euros de prestación); Zafra (1.466); y Don Benito (1.400).

Las dos que quedan se ubican en el entorno de la Central Nuclear de Almaraz y no figuran en el ‘ranking’ tributario, ya que este solo tiene en cuenta las poblaciones de más mil habitantes. Son Belvís de Monroy, donde un jubilado recibe de media 1.471 euros mensuales y Casas de Miravete (1.410).

Por cifra de jubilados

Por número de jubilados que son beneficiarios de una pensión contributiva, Badajoz (16.572 pensionistas); Cáceres (12.104); Mérida (6.605); Plasencia (5.769); Don Benito (4.132); Almendralejo (3.217); y Villanueva de la Serena (3.078) son las ciudades que sobrepasan los tres mil perceptores.