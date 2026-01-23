APAG Extremadura Asaja avisa de que parar Mercosur en la Eurocámara es un avance “insuficiente”

Agricultores extremeños han salido este viernes a la carretera en una nueva jornada de movilizaciones con tractores convocada por las organizaciones agrarias. La protesta pone el foco en el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y en los recortes de la Política Agraria Común (PAC), además de otras reivindicaciones del sector.

Al inicio de la tractorada que ha arrancado en Navalvillar de Pela, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha valorado la paralización esta semana del acuerdo con Mercosur en el Parlamento Europeo como un avance “insuficiente” y ha advertido de que no supone el final del conflicto. En su opinión, se trata de “una pequeña batalla ganada”, por lo que ha defendido mantener la movilización porque “son muchos los temas que nos preocupan”.

Metidieri ha subrayado que las tractoradas responden a la necesidad de “defender nuestro campo” y reclamar lo que el sector considera “justo”. En el arranque de la jornada también ha enviado un mensaje de ánimo a los participantes en las protestas repartidas por distintos puntos.

En otra de las movilizaciones ha intervenido Andrés Zambrano, miembro de APAG Extremadura Asaja, quien ha asegurado que las protestas continuarán “hasta donde haga falta”. Aunque la frenada del acuerdo en la Eurocámara “da un respiro”, ha incidido en que el sector no se fía y reclama mayor firmeza a los representantes políticos.

Zambrano ha llamado a “apretar” a los responsables públicos para que trasladen la presión a sus formaciones en Bruselas y ha criticado las discrepancias entre los mensajes en territorio nacional y los votos en las instituciones europeas. Según ha explicado, las organizaciones agrarias seguirán movilizándose “en cada zona” y no descartan nuevas acciones en Madrid, Bruselas o donde sea necesario, hasta que el sector perciba garantías.

Las tractoradas se enmarcan en un calendario de protestas del campo, que exige medidas para asegurar la viabilidad de las explotaciones y frenar decisiones que, a juicio de los convocantes, incrementan la competencia desleal y reducen la rentabilidad en el medio rural extremeño.