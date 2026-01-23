Cientos de tractores salen de nuevo a las carreteras extremeñas contra la PAC y Mercosur

Por segundo viernes consecutivo, cientos de agricultores extremeños volvieron a salir este viernes con sus tractores a las carreteras extremeñas convocados por las organizaciones APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE, La Unión Extremadura y Asaja Cáceres. Lo hicieron para exigir que la nueva Política Agrícola Común (PAC) no suponga un recorte de los fondos que perciben, lograr la retirada definitiva del acuerdo con Mercosur firmado recientemente o que haya una aplicación real de la ley de la cadena alimentaria que evite que algunos sectores tengan que producir a pérdidas.

Dos tractores se cruzan en una de las protestas. / El Periódico

Desde APAG Extremadura Asaja se valoró de forma muy positiva esta segunda jornada de manifestaciones y se destacó que la respuesta del sector volvió a ser «masiva, demostrando una vez más la unidad y el hartazgo del campo extremeño ante la situación actual, así como la firme determinación de agricultores y ganaderos de seguir alzando la voz».

Las protestas seguirán

«No nos van a amilanar», aseveró el presidente de esta organización, Juan Metidieri, quien recalcó el carácter histórico de la movilización. Metidieri adelantó que continuarán defendiendo el campo, utilizando todas las herramientas a su alcance y manteniendo las movilizaciones necesarias hasta que se escuchen y atiendan las reivindicaciones de un sector clave para la economía y el futuro del medio rural extremeño.

Desde la marcha convocada en Miajadas, el secretario general de La Unión, Luis Cortés, avanzó que representantes de las organizaciones agrarias de la región se reunirán el próximo martes con la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, a la que trasladarán las reivindicaciones que están defendiendo en las tractoradas. Un encuentro en el que pedirán a Guardiola que, como presidenta de los extremeños y dirigente del PP le diga al Gobierno que el acuerdo de Mercosur «no se puede firmar tal como está», al tiempo que transmita al líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que los europarlamentarios populares «no pueden votar en contra del sector agrario español» al apoyar este pacto comercial.

Por su parte, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, avisó de que el campo extremeño mantendrá las protestas «con el mismo énfasis» pese a la paralización del acuerdo con Mercosur el pasado miércoles en el Parlamento Europeo. «Vamos a seguir muy vigilantes» ante lo que considera una política de libre comercio «que nos quieren imponer en Europa».