La Delegación del Gobierno niega los cortes de carreteras en Extremadura y limita la tractorada en la N-432 por seguridad vial

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha recordado este jueves que no se autoriza la realización de cortes intermitentes de carreteras comunicados por organizaciones agrarias al no haberse notificado con la antelación legal exigida, y ha subrayado que estas medidas podrían comprometer la seguridad ciudadana y vial.

Según el escrito remitido a la Delegación, con fecha 7 de enero, las organizaciones agrarias UPA-UCE, La Unión Extremadura, APAG Extremadura y Asaja Cáceres solicitaron autorización para celebrar dos tractoradas-manifestaciones los días 16 y 23 de enero, en horario de 9.00 a 21.00 horas, con una previsión de participación de alrededor de 500 tractores.

Los convocantes detallaron recorridos en varios puntos de la región: la N-430 (de Torrefresneda al puerto de los Carneros), la N-432 (de Granja de Torrehermosa a Badajoz), la EX-108 (de Moraleja a Plasencia), la EX-119 (de Jarandilla de la Vera a Navalmoral de la Mata) y la EX-370 (de Pozuelo de Zarzón a Plasencia).

Ampliación en la N-432: no para el 16, sí para el 23

La Delegación también ha precisado que, el 13 de enero, los convocantes pidieron ampliar el recorrido de la tractorada en la N-432 en dirección a Fuente Obejuna (Córdoba). Esa ampliación no se autorizó para el 16 de enero al considerarse extemporánea, aunque sí se permitió para la movilización del día 23.

La N-432, limitada por obras: cambio de sentido en el km 23,100

En el caso concreto de la tractorada anunciada por la N-432 entre Granja de Torrehermosa y Badajoz, la Delegación del Gobierno ha indicado que, debido a las obras en el tramo comprendido entre los kilómetros 1,5 y 10,5, la comitiva deberá finalizar y realizar el cambio de sentido en el punto kilométrico 23,100. El objetivo, según se argumenta, es evitar “graves peligros y riesgos” tanto para los manifestantes como para el resto de usuarios de una vía con alta ocupación.

Denegados los cortes intermitentes comunicados el 20 de enero

Además, la Delegación ha informado de que el 20 de enero de 2026 las organizaciones presentaron un nuevo escrito comunicando cortes de carretera intermitentes en distintos puntos de Badajoz y Cáceres, incluyendo tramos y cruces de la N-430, la N-432 y vías autonómicas como la EX-109.

Sin embargo, la autoridad gubernativa ha determinado no autorizar esos cortes por haberse comunicado fuera del plazo —“dentro de los 10 días anteriores a la celebración”— y por el posible impacto en la seguridad ciudadana y vial y en el orden público.

“No puede estar sujeta a variaciones continuadas”

Desde la Delegación del Gobierno se insiste en que una movilización de estas características —con gran número de vehículos, diferentes categorías y larga duración— exige una planificación precisa y una comunicación con antelación suficiente, ya que requiere dispositivos de seguridad específicos, exhaustivos y complejos a desplegar por las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En este sentido, se remarca que una tractorada “no puede estar sujeta a variaciones ocasionales y continuadas” si no están plenamente justificadas y si no se comunican en los plazos legalmente establecidos.