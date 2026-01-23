Extremadura podría convertirse en el 'Bután europeo' gracias al turismo de lujo silencioso

Maribel Rodríguez, Senior Advisor en diferentes empresas, intervino en el stand de Extremadura para hablar de la importancia del lujo silencioso y del turismo internacional en la oferta regional.

La experta destacó que el gasto turístico va creciendo y que cada una de las ciudades consideradas grandes destinos se va especializando en aspectos concretos para crecer. “Los próximos retos del turismo van a ser la conectividad, la infraestructura turística, desarrollo del talento, la lucha contra las tasas elevadas, y la sostenibilidad ambiental”, explicó.

Por eso según la experta hay que atraer inversión, tener tasas adecuadas, desarrollar habilidades concretas así como potenciar el turismo de lujo, el natural y el que incide en la experiencia del viajero.

Maribel recordó que el turismo sigue siendo un motor económico, con un creciente gasto en expansión y en recuperación sostenida. "Va a crecer más rápido que otros sectores. El sector turístico está demostrando su fortaleza y se consolida como pilar fundamental del desarrollo”, dijo.

En cuanto a los desafíos, la experta detecta una desaceleración de la economía global. Pronostica un auge del turismo wellness, pues hay más interés por el cuidado personal y emocional. “Recomiendo al sector privado que se enfoque en él”, sentenció.

“Extremadura es un lugar donde el turismo de lujo puede tener importancia, no solo es dinero sino también intangibles como empatía o lo espiritual. Va a tener una subida del 3% anual. El 20% de los ingresos generados proceden del turismo de lujo. Es un motor de innovación, crea tendencia. Hay una creciente demanda de experiencias, sin importar el precio. “Extremadura podría convertirse en el Bután europeo”, concluyó