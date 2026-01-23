Ingrid pone a prueba las carreteras de Extremadura: niebla, lluvias y obras complican la circulación

Las carreteras de Extremadura presentan este viernes 23 de enero de 2026 una situación marcada por los efectos del temporal Ingrid, junto a problemas habituales por obras y accidentes, según informa de la Dirección General de Tráfico (DGT). Las lluvias persistentes, la niebla y la visibilidad reducida condicionan la circulación en distintos puntos de la región, especialmente en las primeras horas del día.

Desde la DGT se recomienda extremar la precaución, reducir la velocidad y mantenerse informado antes de emprender cualquier desplazamiento, ya que las incidencias pueden variar a lo largo de la jornada.

Carreteras afectadas en Extremadura

Ex-108 – Niebla y visibilidad reducida (temporal Ingrid)

• Tramo entre Malpartida de Plasencia y la N-630, con brumas persistentes y niebla, agravadas por la humedad asociada a la borrasca Ingrid.

N-110 y carreteras del norte – Lluvias persistentes

• Zonas del Valle del Jerte, La Vera y Ambroz registran calzadas mojadas y visibilidad irregular por precipitaciones continuadas, lo que dificulta la conducción.

A-5 (Autovía del Suroeste) – Obras

• Trabajos de mantenimiento en varios puntos, especialmente en sentido Badajoz–Portugal, con reducción de carriles y circulación más lenta de lo habitual.

N-432 – Obras y firme mojado

• Tramos con obras activas entre la N-630 y Zafra, donde las lluvias del temporal incrementan el riesgo de deslizamientos y frenadas largas.

N-521 – Restricciones por obras y meteorología

• Incidencias en el entorno de Malpartida de Cáceres, con señalización provisional y dificultades añadidas por la humedad y la niebla.

EX-100 – Obras

• Trabajos entre la N-630 y la carretera de Aliseda, con desvíos señalizados y limitaciones de velocidad.

EX-206 – Incidencias puntuales

• Tramos entre Don Benito y Villanueva de la Serena afectados por accidentes recientes y trabajos de limpieza, con posibles retenciones.

Por otro lado, ayer el mal tiempo azotó la provincia de Cáceres. La Guardia Civil informó del corte de la CC-146 de Zarza la Mayor con la frontera con Portugal por inundación, así como el de la carretera CC-224 de Hervás hacia Cabezuela del Valle por el puerto de Honduras. En este último caso, por acumulación de nieve.

Recomendaciones de la DGT

La DGT insiste en la necesidad de adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas, especialmente en un contexto de lluvias, niebla y calzadas mojadas provocadas por el temporal Ingrid. Se aconseja aumentar la distancia de seguridad, utilizar correctamente las luces y respetar la señalización de obras.

La situación del tráfico puede cambiar en función de la evolución del tiempo, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales de la DGT antes y durante el viaje.