Llerena se incorpora a la Red de Juderías Caminos de Sefarad

Llerena ha cumplido su sueño. Desde hoy forma parte de la prestigiosa Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad. La Feria Internacional del Turismo ha sido el escenario para la entrega de este reconocimiento, que significa un espaldarazo al trabajo realizado por el consistorio. En concreto fue el alcalde de Llerena, Daniel Lara, quien encabezó la defensa de la candidatura el pasado mes de diciembre, cuya delegación estuvo integrada por Manuel del Barco, director de la Universidad Popular y del Museo Histórico de Llerena; Luis Garraín Villa, Cronista Oficial de Llerena; y Sixto Sánchez Lauro, académico de la Universidad de Extremadura, a los que agradeció su aportación. Es el único municipio de Badajoz que cuenta con este reconocimiento. Llerena también forma parte de Los Pueblos Más Bonitos de España y fue socio fundador de la Red de Pueblos Gastronómicos de España.

Daniel Lara, alcalde de Llerena, destacó que se trata de una ciudad patrimonial con un casco histórico lleno de calles empedradas que pertenecen a una judería bien conservada, cerca del centro neurálgico de la población. En concreto, se refirió a la Fuente Pellejera como uno de los espacios más singulares y emblemáticos.

De la misma manera, la gastronomía es otro de los atractivos de Llerena, pues los recientes reconocimientos a los establecimientos de restauración de la localidad la han convertido en un destino de moda y preferente.

El turismo deportivo es otro de los pilares en los que se asienta su oferta. El alcalde puso énfasis en el Campeonato de España de Gravel que se celebrará en Llerena el próximo 7 de febrero. Con esta prueba se inicia el Tour Gravel Race 2026, un campeonato nacional que posiciona a Llerena en el calendario de eventos ciclistas del país.