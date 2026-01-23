Malpartida de Cáceres presenta su oferta como Ciudad Gastronómica Extremeña 2026

Malpartida de Cáceres será Ciudad Gastronómica Extremeña 2026. Así lo ha anunciado hoy el alcalde de este municipio, Alfredo Aguilera, quien ha desarrollado en Fitur 2026 una intensa agenda de actos durante todos los días para promocionar y potenciar los recursos turísticos que posee, principalmente dos este año: Ciudad Gastronómica Extremeña 2026 y Pueblo de Película.

Alfredo Aguilera, explicó que Malpartida tiene muchos recursos, principalmente el Monumento Natural Los Barruecos, el Museo Vostell, que este años cumple 50 años como referente del Fluxus y el Hapening. Otros recurso es que fue escenario de Juego de Tronos. En el Barrueco de Arriba se grabó una de las batallas más famosas de la serie. La Plaza de los Paraguas desde mayo a septiembre está cubierta por 1.500 paraguas de colores. La fiesta de la Pedida de Patatera congrega cada Martes de Carnaval a miles de personas en torno a este producto y sus jornadas. "Por eso se ha trabajado en ser Ciudad Gastronómica Extremeñas 2026 que será un elemento más de atracción turística y vamos a mejorar la oferta gastronómica de los establecimientos malpartideños. Buscamnos la implicación del sector privado para ofrecer doce experiencias gastronómicas, una cada mes”, explicó el edil.

La marca Ciudad Gastronómica Extremeña (CGE) es un proyecto dedicado a poner en valor, promover y difundir la rica y variada cultura gastronómica de Extremadura. Su objetivo es destacar las localidades que mejor representan este patrimonio culinario y dar a conocer sus productos, tradiciones y recetas únicas. Dicha marca nació en el año 2019 y la han albergado las localidades de Monesterio, Villanueva de la Serena, Montánchez, Fuentes de León y Coria, de la cual coge el testigo Malpartida de Cáceres.

Diego Caballero, concejal de Turismo, explicó que en enero será de presentación, en febrero será el mes de la patatera con una gran programación; en marzo será la cocina de Cuaresma; en abril será el mes del asado; en mayo la cocina de la abuela; en junio el de gazpacho; en julio los desayunos del pueblo; en agosto, la tenca; en septiembre la cocina extremeña; en octubre, gastronomía y arte de Vostell, en noviembre la gastronomía de Juego de Tronos; en diciembre dulces tradicionales.

Cada año se otorga el título de CGE a una localidad, la cual se convierte en el epicentro de actividades gastronómicas durante los doce meses del año. Por ello, Malpartida de Cáceres presenta su oferta gastronómica como CGE a lo largo de esta edición de FITUR, en el estand de Extremadura, primero, con una experiencia gastronómica de la mano del chef malpartideño, Víctor Corchado Hurtado, cocinero y administrador del restaurante Borona Bistró, reconocido con un Sol Guía Repsol 2025, quien realizará la tapa “Ensalada de invierno” de solomillo ibérico albardado en Migas de Borona con patatera de Malpartida y vinagreta. Hoy viernes día 23, se presentó el programa anual de este año gastronómico que se va a desarrollar en la localidad y, por último, el sábado 24 y domingo 25 con una degustación de patatera para el público asistente.

Malpartida de Cáceres ha querido acoger dicho destino gastronómico anual con el fin de promocionar la localidad como un destino gastronómico, sumándolo a todos los recursos turísticos que posee, posicionando así la marca “Malpartida de Cáceres” dentro del turismo gastronómico regional, sector que demuestra una influencia trasversal cada vez más influyente entre los turistas.

Además, Malpartida de Cáceres continua con la promoción de la Red de Pueblos de Película, de la que es miembro fundador, pues participó el jueves 22, en la presentación de dicha Red en el estand de Turespaña.

Y, como viene siendo habitual durante Fitur, el ayuntamiento mantendrá unas 15 reuniones de trabajo con turoperadores, empresas especializadas y agentes del sector turístico para seguir promocionando Malpartida de Cáceres como destino turístico, contratar nuevos productos que mejoren los servicios al visitante y empresas que gestionen grupos.