Renfe no contempla ampliar el refuerzo de los trenes en Extremadura más allá de esta semana

Como consecuencia del accidente ferroviario registrado el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha tenido que suspender la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, lo que afecta a miles de pasajeros. Por ello, y con el ánimo de facilitar las conexiones entre el centro y sur peninsular, Renfe inició el pasado lunes un refuerzo en el servicio de los trenes de media distancia de la línea Madrid-Extremadura-Sevilla, que se aplica en ambos sentidos.

La empresa informó de que los servicios habituales iban a circular durante esta semana con el doble de coches que llevan de manera habitual para ofrecer el doble de plazas en un mismo viaje. Inicialmente, la medida finalizaría este viernes, pero se ha ampliado hasta el domingo. Así, el tren de hoy saldrá desde Sevilla a las 11.50 horas y llegará a Madrid Atocha, a las 19.57 horas. Mañana sábado, la vuelta será a las 10.55 horas y la llegada a la capital hispalense, se prevé para las 18.58 horas. El domingo, el tren partirá de nuevo desde Sevilla, a las 11.50 horas.

Venta de billetes

Según han informado a este diario fuentes de Renfe, no se han registrado cancelaciones de pasajes de una forma "significativa", sino más bien todo lo contrario, aseguran que en los servicios que se han puesto de refuerzo se están vendiendo más billetes de lo habitual, lo que refleja que los viajeros están tratando de dejar el miedo para subirse al tren, pese a la tragedia ferroviaria de Adamuz, que hasta el momento se ha cobrado al menos 43 vidas.

"La línea de Extremadura es una alternativa para concertar Sevilla y Madrid durante el corte de la línea a la altura de Córdoba", destacan desde la compañía. Tras el refuerzo de esta semana, desde Renfe sostienen que, de momento, no se prevé extender esta medida, a pesar de que el tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad permanecerá cerrado hasta el próximo lunes 2 de febrero, previsiblemente, tal y como ha señalado el consejero de Transportes, Óscar Puente.

Para minimizar las molestias a los pasajeros, Renfe ha reorganizado los servicios de Alta Velocidad, vía convencional y Media Distancia de la línea entre Madrid y Andalucía. Este Plan Alternativo de Transporte combina, en un solo título de transporte, los desplazamientos que se ofrecerán con servicios especiales, que incluyen trayectos por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, lo que incrementará los tiempos de viaje.