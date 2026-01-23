Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaPensiones en ExtremaduraRenfeLa mejor panadería de EspañaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Las protestas del campo

UPA-UCE Extremadura: “Seguiremos muy vigilantes” pese al freno a Mercosur

Óscar Llanos avisa desde la tractorada de Miajadas hacia la N-430 de que las movilizaciones continuarán “con el mismo énfasis” y pone el foco en la reforma de la PAC, la ley de la cadena alimentaria o la sanidad animal

Tractorada en Miajadas, esta mañana.

Tractorada en Miajadas, esta mañana. / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha advertido este viernes de que el campo extremeño mantendrá las protestas “con el mismo énfasis” pese a la paralización esta semana del acuerdo con Mercosur. “Vamos a seguir muy vigilantes” ante lo que considera una política de libre comercio “que nos quieren imponer en Europa”, ha señalado.

Fernando Miranda, de UPA-UCE, desde la tractorada de este viernes en Badajoz.

Fernando Miranda, de UPA-UCE, desde la tractorada de este viernes en Badajoz.

Santi García

Llanos ha realizado estas declaraciones al inicio de una tractorada en la que ha participado desde Miajadas en dirección a la N-430. La movilización, ha explicado, es “una continuación” de la celebrada el pasado viernes y vuelve a reunir a agricultores para mostrar su rechazo tanto al acuerdo con Mercosur como a los recortes en la Política Agraria Común (PAC), además de otras reivindicaciones.

El dirigente agrario ha atribuido el freno al acuerdo con Mercosur a la presión del sector: “Gracias a todas estas movilizaciones que_toggleamos a nivel nacional y a nivel europeo”, ha afirmado, insistiendo en que el campo no bajará la guardia. “Tenemos que seguir muy vigilantes sobre esta situación”, ha recalcado.

Más allá de Mercosur, Llanos ha recordado que las tractoradas se sustentan en una tabla reivindicativa con “cuatro puntos muy importantes”. Entre ellos, ha destacado la advertencia sobre la reforma de la PAC, que —según ha expuesto— podría suponer una bajada “de más de un 23 por ciento”, lo que perjudicaría “muy gravemente” a las explotaciones y podría provocar “incluso el cierre de ellas”.

Otra de las demandas se centra en el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. En este sentido, ha explicado que las organizaciones agrarias han pedido esta semana a los productores que no vendan tomate por debajo de los costes de producción, que sitúan en torno a 137 euros por tonelada.

Salida de la tractorada convocada en Badajoz el viernes 23 de enero de 2026.

Salida de la tractorada convocada en Badajoz el viernes 23 de enero de 2026.

Santi García

A estas preocupaciones se suman los “importantes problemas” de sanidad animal en la cabaña ganadera. Llanos ha reclamado ayudas a la Junta de Extremadura, asegurando que estas dificultades “están provocando cierres de explotaciones”.

“Por todos estos momentos seguimos estando en la calle”, ha resumido, animando al sector a continuar movilizado. “Estando en la calle y todos juntos, se consiguen las cosas”, ha defendido.

UPA-UCE Extremadura prevé además reunirse la próxima semana con la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola. Según ha avanzado Llanos, en ese encuentro trasladarán su tabla reivindicativa y la situación que atraviesan agricultores y ganaderos en la región.

Noticias relacionadas y más

Denuncias por la tractorada de la semana pasada

Preguntado por los incidentes de la movilización anterior, Llanos ha confirmado que ha recibido una denuncia, al igual que dirigentes de APAG Extremadura Asaja y La Unión, por el corte en la N-430 durante la tractorada del pasado viernes, una actuación para la que no contaban con permisos. Según ha precisado, sí disponían de autorización para marcha lenta por carreteras, pero ha admitido que “el tema de los cortes es muchas veces inevitable”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
  2. Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
  3. En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
  4. Lejos de Madrid y Barcelona, Extremadura se consolida como el segundo destino turístico mejor valorado del país
  5. Los reyes acuden al stand de Fitur y se confiesan 'enamorados de Extremadura', dice Guardiola
  6. El PP preside la Asamblea de Extremadura y Vox entra en la Mesa con una secretaría
  7. En directo | Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura: todos los partidos presentan candidatos a la Mesa
  8. Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades

APAG Extremadura Asaja avisa de que parar Mercosur en la Eurocámara es un avance “insuficiente”

APAG Extremadura Asaja avisa de que parar Mercosur en la Eurocámara es un avance “insuficiente”

UPA-UCE Extremadura: “Seguiremos muy vigilantes” pese al freno a Mercosur

La Delegación del Gobierno niega los cortes de carreteras en Extremadura y limita la tractorada en la N-432 por seguridad vial

La Delegación del Gobierno niega los cortes de carreteras en Extremadura y limita la tractorada en la N-432 por seguridad vial

De 726 a 1.744 euros: los más de mil euros de brecha que separan el mapa extremeño de las pensiones

De 726 a 1.744 euros: los más de mil euros de brecha que separan el mapa extremeño de las pensiones

Extremadura podría convertirse en el 'Bután europeo' gracias al turismo de lujo silencioso

Extremadura podría convertirse en el 'Bután europeo' gracias al turismo de lujo silencioso

Zafra impulsa el Museo del Turismo como eje de su promoción

Zafra impulsa el Museo del Turismo como eje de su promoción

La Junta de Extremadura y el Gobierno de Tlaxcala firman un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación cultural, turística y patrimonial

La Junta de Extremadura y el Gobierno de Tlaxcala firman un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación cultural, turística y patrimonial

Plasencia presume de Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Plasencia presume de Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional
Tracking Pixel Contents