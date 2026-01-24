Más de 5 millones de euros para ayudar a las familias a escolarizar a niños de 1 a 3 años en Extremadura

La Junta de Extremadura ha abonado ya el primer trimestre de las ayudas de 200 euros mensuales para la escolarización de niños y niñas de entre 1 y 3 años, unas ayudas que suman más de 5 millones de euros y avanzan hacia la gratuidad de la Educación Infantil. En total, 3.401 familias extremeñas se han beneficiado de esta medida durante el curso 2025/2026.

Educación Infantil

La consejera de Educación en funciones del Ejecutivo regional, María Mercedes Vaquera, ha destacado la “buena acogida” de estas ayudas, que cuentan con un presupuesto total de 5.105.219 euros y están dirigidas al alumnado del segundo y tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil en centros públicos no gratuitos y en centros privados autorizados. Vaquera ha recordado que este es el primer curso en el que estas ayudas se conceden también para la escolarización de niños de 1 a 2 años, ampliando así la medida puesta en marcha en el curso 2023/2024 para el tramo de 2 a 3 años y avanzando hacia la gratuidad de esta etapa educativa. “Esto es una inversión de futuro para Extremadura”, ha señalado la consejera durante su visita a la Escuela Infantil CAPI de Almendralejo, uno de los centros autorizados por la Junta.

105 centros públicos

La titular de Educación ha indicado, además, que la Consejería ha destinado 8 millones de euros de fondos propios para mantener las 124 aulas de 1 a 2 años ya existentes en 105 centros públicos de Educación Infantil y Primaria, procedentes del anterior Programa Experimental. A estas se suman los 40 centros infantiles dependientes de la Consejería y centros municipales, así como 11 espacios públicos cuya gestión ha sido cedida a empresas y ayuntamientos. En todos ellos, el alumnado de 1 a 2 y de 2 a 3 años tiene bonificadas al 100% las tasas y recibe educación gratuita, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado. “No podemos darnos por satisfechos en su totalidad, pero estamos muy contentos con el abanico que, en menos de dos años, se está haciendo para favorecer esta educación temprana”, ha explicado Vaquera. La consejera ha subrayado que esta apuesta también contribuye a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, tanto en las ciudades como en el medio rural, y permite a las familias elegir el centro que mejor se adapte a sus necesidades.