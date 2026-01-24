Carnaval con dos horas más de fiesta en Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura pubñicó ayer, día 23 de enero, la resolución de la Junta por la que los establecimientos públicos principales de la región podrán prorrogar con carácter general su horario de cierre en dos horas con motivo del Carnaval 2026. Esta ampliación del horario podrá aplicarse durante las madrugadas comprendidas entre los próximos días 13 y 14 de febrero, 14 y 15 de febrero, y 16 y 17 de febrero. La medida beneficiará al interior de todos los locales que operan en la comunidad autónoma, mientras que las terrazas mantendrán el mismo régimen horario vigente durante el resto del año, tal y como se establece en la resolución publicada en el DOE con motivo de la fiestas de disfraces.

Badajoz, Navalmoral y Mérida

El Carnaval es una de las fiestas más arraigadas y multitudinarias de Extremadura, con celebraciones que cada año llenan las calles de música, disfraces y participación popular en numerosos municipios. Destacan el Carnaval de Badajoz, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional y conocido por sus comparsas y grandes desfiles; el de Navalmoral de la Mata, referente por su carácter satírico y la implicación vecinal; y el de Mérida, que combina un espectacular patrimonio y programación cultural.