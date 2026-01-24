Los concursos de acreedores suben un 16% en Extremadura en 2025

El tejido empresarial en Extremadura ha registrado en el año 2025 una subida interanual del 16 % de las insolvencias, por encima del 6,3 % de aumento acumulado a nivel nacional.

De este modo, Extremadura es la cuarta región con mayor incremento interanual de los concursos de acreedores, tras Baleares (29 %), La Rioja (22 %) y Murcia (17 %), de acuerdo con el seguimiento que realiza Iberinform.

Mientras, a nivel nacional el tejido empresarial ha registrado en 2025 una subida interanual del 6,3 % de las insolvencias empresariales, hasta acumular un total de 6.393 procesos concursales.

Por sectores, en el conjunto de 2025 predominan en España las insolvencias en el comercio (24 % del total) y en los sectores de construcción e inmobiliario (19 %), seguidos de la industria manufacturera (14 %) y de los servicios a empresa y la hostelería (11 %).

Con respecto a 2024, los mayores incrementos se registran en los subsectores de industria extractiva (150 %), industria manufacturera textil (65 %), energía (56 %), sanidad (43 %) y materiales de construcción (37 %). Por el contrario, la concursalidad registra las mayores mejorías en consumo duradero (-27 %), automoción (-25 %), industria automotriz (-24 %) e industria de electrónica y TIC (-21 %).

La concursalidad empresarial se concentra en Cataluña (26 % del total), Madrid (22 %), la Comunidad Valenciana (13 %) y Andalucía (11 %). Los mayores crecimientos en 2025 respecto al año anterior se han registrado en Baleares (29 %), La Rioja (22 %), Murcia (17 %) y Extremadura (16 %), mientras que las mayores mejorías se dan en Melilla (-75 %), Cantabria (-28 %) y Asturias (-12 %).

Por tamaño, el incremento de la concursalidad ha crecido un 10 % entre la pequeña empresa. Por antigüedad, las tasas más elevadas de crecimiento se sitúan entre las empresas de más de 25 años (9,2 %).

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial previsto para gestionar el patrimonio de una empresa que no puede hacer frente a sus deudas y busca asegurar el cobro de los acreedores y la continuidad de la actividad.