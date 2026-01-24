Política industrial
Martín Castizo pone en valor la ingeniería industrial y defiende la continuidad de Almaraz
El consejero subraya el papel del empleo cualificado y del conocimiento técnico
El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en funciones, Manuel Martín Castizo, ha reivindicado el valor del sector de la ingeniería industrial para el “presente y futuro” de Extremadura y ha destacado la defensa “firme” de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.
Martín Castizo ha realizado estas declaraciones durante la clausura de la gala La Noche de la Ingeniería, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura en el Hotel Río de Badajoz, un acto en el que se han entregado distintos reconocimientos a personas y entidades, entre ellos a la propia Central Nuclear de Almaraz.
Según ha señalado el consejero, Guardiola ha defendido la continuidad de la central “apoyándose en los datos, los informes y la realidad técnica”, pero también teniendo en cuenta “la responsabilidad con las personas, con las familias y con el futuro industrial” de la región, según ha recogido la Junta de Extremadura en un comunicado.
En este sentido, Martín Castizo ha subrayado que, para una parte importante del colectivo de ingenieros industriales, la Central Nuclear de Almaraz forma parte de su trayectoria profesional y de su responsabilidad diaria. Así, ha indicado que estos profesionales “han trabajado, estudiado e investigado” sobre la central durante décadas y conocen “mejor que nadie” su importancia para la comarca del Campo Arañuelo, para el empleo cualificado y para la estabilidad del sistema eléctrico.
El consejero ha destacado asimismo el talento de los ingenieros extremeños y el apoyo de la Junta al sector, al tiempo que ha señalado que Extremadura “tiene ahora una oportunidad histórica” en un contexto de “transformación profunda en lo energético, lo industrial y lo tecnológico”.
